Zachránila jsem fanynku od sebevraždy, pochlubila se Solaříková

Hodně fungujete na sociálních sítích, aktuálně hlavně na Instagramu. Kdy jste si uvědomila, že váš vliv je tak silný, že můžete pro své fanoušky něco udělat?

Pokoušela jsem se o to v podstatě od začátku. Dělala jsem to už na Facebooku. Instagram jsem si založila podstatně později. Předpokládala jsem, že ten princip bude stejný. Já jsem si tam vždy jela ty svá zvířátka, útulky, pozitivní energii a všechny tyto věci.

Považujete se za influencera?

Vůbec ne. Myslím si, že u mě je to náhoda, že jsem se do té skupiny dostala. Tím, že jsem herečka, mám fanoušky, kteří mě sledují, a ta čísla tam naskakují sama. Pokud někoho ovlivňuji pozitivním způsobem, což mi dost lidí píše, tak jsem za to strašně vděčná. Tím pádem se mezi influencery řadit klidně budu.

Napsal vám někdy někdo, že vám děkuje, že jste mu touto formou prezentace třeba pomohla?

Teď mi nedávno psala slečna, že mi strašně moc děkuje, že měla hrozně těžké dětství a já jí svým přístupem k životu pomohla. Chtěla prý i spáchat sebevraždu.

Na nedávné výstavě influencerů se objevilo i šest vašich nejlajkovanějších fotografií z Instagramu...

Bylo to šest nejúspěšnějších fotek a paradoxně u mě to byly ty profi. Lidi mi je lajkují a pod ně pak píší, že mi to sluší nejvíc v civilu. Je fakt, že nedávám fotky proto, abych nasbírala co nejvíce lajků. Chci se s lidmi podělit o to, co momentálně dělám. Ať už je to pracovně, nebo když si vyrazím do přírody. Úplně neřeším, jestli by se mělo na fotce něco upravit.

Radíte se s kolegyněmi, které fungují jako influencerky?

Vůbec ne. Mě se naopak jednou jedna influencerka ptala, do jaké ladím barvy Instagram a já jsem vůbec nechápala, co tou otázku míní. Velice mě to pobavilo. Obdivuji, že to někdo dělá, nechci si z toho dělat srandu. Je to v pořádku, ale já na to nejsem.

Berete tento druh prezentace jako dobrý přivýdělek?

Ano, přiznám se, že i já mám pár placených spoluprací. Ale moc to vyjednávání neumím, takže na to mám manažera, který mě zastupuje. On mi vždy napíše do mailu nabídky a já řeknu, jestli ano, nebo ne. Vždy to musí být něco, co sama používám, nebo využívám. Snažím se na sítích moc té reklamy nemít, protože nechci lidi otravovat.

Nevím, jestli jste zaznamenala konec slavného youtubera Jirky Krále, který s YouTube ze dne na den sekl. Nepřemýšlela jste někdy, že s tím taky skončíte?

Bohužel jsem ten dokument ještě neviděla a obdivuji jeho odhodlanost, když se mu tak dařilo. Myslím si, že je důležité mít záložní plán. Taky by mě to mohlo někdy přestat bavit. Občas už mám takové stavy a někdy tam i týden nic nedám.

Před časem se psalo, že jste se rozešla s přítelem Tiborem. Vzápětí jste zveřejnila vaše společné foto jako důkaz, že to není pravda...

Mám to pořád stejně, pořád jsem zadaná. Vůbec nevím, jak ta informace tehdy vznikla a kdo to vymyslel. Jsme spolu a šťastní.

Fotila jste plakát na divadelní představení ve svatebních šatech a dokonce jste se nedávno v seriálu Ulice i vdala. Co ta reálná svatba?

Doufám, že se té reálné svatby jednou dočkám a náš vztah se někam pohne, jinak by to nemělo vůbec cenu.

Cítí tu závislost na sociálních sítích i váš partner?

Bohužel ano. Cítím to já i on a to opravdu není dobré. Teď jsme jeli na víkend s přítelem do přírody úplně mimo civilizaci. Chvástala jsem se, jak si dám na telefonu režim letadlo na celé dva dny a vůbec jsem to nakonec neudělala. V pátek jsem to vypnula. Vydrželo to do soboty odpoledne a pak jsme zjistili, že potřebujeme něco najít na Googlu. A už jsem v tom zase lítala.

Sledoval vás někdy nějaký šílený fanoušek?

Mám jednoho, který mě sleduje. Myslím si, že všichni, co mě sledují, tak znají i jeho, protože on je neuvěřitelný. Je to fanoušek, ale zároveň je strašně naštvaný na celý svět. Když dám například nějakou fotku, že venku je hezky, on to hned okomentuje, že u nich ne. Je hrozně negativní. Pokaždé čekám, jak zareaguje a opravdu nikdy nezklame.

Nedávno jste se zúčastnila únikové hry. Jste hráčka?

Jsem. A když mi něco nejde, tak se vztekám. Týmové hry mi nevadí. Třeba na volejbale se dost často rozčiluji, když mi to nejde. A pokud to jde někomu jinému, tak jsem naštvaná i na něj. V tomhle jsem hrozný sobec.

Máte raději pohybové hry nebo ty, u kterých se musí přemýšlet?

Raději pohybové, nerada totiž nepřemýšlím. Sázím na to, že víc hlav víc ví.

Unikala jste někdy před něčím, nebo před někým?

Není to tak dávno, co jsme s Anetou Krejčíkovou unikaly před jedním bulvárním fotografem. Tak to bylo docela zábavné. To byla taková úniková hra, když nás honil po Václaváku.

Běháte ráda?

Neběhám. To mě moc nebaví, já se snažím chodit každý den se psem. Mám ráda squash, volejbal, ale letos přes léto jsem tomu moc nedala. Pro mě je lepší to zimní období, tehdy dávám sportu větší pravidelnost. Jednou jsem byla na závodech v Praze. Bylo to deset kilometrů a uběhla jsem to, ale byl to mazec.