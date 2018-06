Patrasová si maže na prsa kaštany

"Dcerka přinesla chřipku ze školy a už týden leží. Vzápětí ji dostal manžel a nakonec sklátila chřipka i mě," prozradila Dagmar Patrasová.

Jako osvědčený prostředek nasazuje takzvané babičkovské recepty. "Mám ještě po mamince zbyteček kaštanového mazání, které vyráběla z drcených kaštanů, vaječných skořápek a lihu. Tím se při chřipce maže čelo i prsa. Prostě jde o univerzální balzám, který spolehlivě zabírá," dodává herečka a zpěvačka.

Kaštany herečka obdivuje pro jejich léčivou moc, i když právě neleží v posteli s chřipkou. Doma je proto má na nejrůznějších místech.

"Jsem přesvědčená, že kaštany jsou léčivé a mají schopnost pohlcovat všechno negativní. Maminka je dávala do postele pod matrace, pod televizi a nosila je i v kapsách. Zvláštní je, že pokud máma žila, tak jsem tomu moc nevěnovala pozornost. Ale teď, když už s námi není, tak kaštany sbírám já a dělám s nimi přesně totéž, co kdysi ona. I recept na kaštanový balzám mám pečlivě schovaný. Zatím ještě nevím kdy, ale vím, že jednoho dne se pustím i do jeho výroby," usmála se Patrasová.