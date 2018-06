Patrasová si hrála na sfingu, Finková málem porodila

Hostesky zafačované od hlavy až k patě působily tak věrohodně, že některé z dětí odmítaly do kina vstoupit. Ne tak dcera Dagmar Patrasové Anička, již zpěvačka a herečka do kina vzala. Byla ale ráda, že ji nikdo nenutil se v mumii proměnit a že jediné, co obě čekalo, byla papírová ozdoba na hlavě á la Kleopatra. Ta navíc černovlasé Patrasové s mikádo střihem dokonce slušela.



Dagmar Patrasová jako Kleopatra

Zpěvačka a herečka Linda Finková, manželka baviče Richarda Genzera, vypadala, že každou chvíli porodí. Horko, které v posledních dnech panovalo, jí sice moc dobře nedělá, ale přítomné uklidňovala, že miminko by se mělo přihlásit na svět až za měsíc. Po dceři Viktorce to bude tentokrát kluk.



Linda Finková pár dnů před porodem

Premiéru filmu si nenechali ujít ani Jiří Adamec s manželkou Janou, Tomáš Krejčíř, Viola Ottová či Libuše Šmuclerová a Pavel Anděl s dětmi.