Patrasová se může uklidnit: televize s ní počítá dál

Patrasová si může oddechnout. Podle informací z důvěryhodných zdrojů vedení České televize rozhodlo, že s ní počítají dál. Jedinou změnou, kterou prý její pořad projde, bude, že loutky kosů Oskara a Kláry znovu nahradí stará dobrá žížala Julie.

"Ještě to není oficiální, takže to Dáda ani tiskový mluvčí Martin Krafl nemůžou nikterak komentovat," prozradil zdroj blízký dramaturgům ČT a dodal, že se Dáda může uklidnit minimálně na dalšího půl roku. "Pak se uvidí. Není vyloučeno, že by Dáda mohla v budoucnu dostat vlastní pořad, ale to teď ještě opravdu předbíhám," dodal s šibalským úsměvem.

Pořad Kouzelná školka se vysílá čtyřikrát týdně a moderátoři se střídají vždy po týdnu. Kromě Patrasové se v pořadu objevují Michal Nesvadba, Lubomír Kostelka, Libuše Havelková, Magda Reifová a nově také Jitka Molavcová. Stejně jako v případě Dády, ani tito moderátoři se už o svou budoucnosti nemusejí bát. ČT nakonec nikoho vyhazovat nebude.