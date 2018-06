Patrasová se děsí bulváru. Pije raději jen vodu

Dagmar Patrasová si po loňských mediálních eskapádách s alkoholem dávala raději jen vodu a ochutnávku červeného vína přenechala svému synu Felixovi. Španělská vína přišli otestovat i Radek John, Ivan Vodochodský nebo Jan Rosák.



Chutné španělské kuchyni neodolala ani po přísné dietě pohublá Jitka Zelenková s kamarádem Karlem Černochem nebo labužnice Štěpánka Duchková. Pro Kateřinu Brožovou kuchař speciálně připravil loupané krevety, aby si ve společnosti neutrhla ostudu se zápolením s jejich krunýřky.



Pochutnat si přišel i Waldemar Matuška, který je zde na koncertním turné. Z Ameriky za ním dorazil i syn, a tak se celá rodinka vyšla pobavit se starými přáteli, kteří se divili, jak malý Walda zmužněl. "Vždyť je mu už třicet," objasnil Matuška starší. "Je ale pravda, že my jsme pořád stejní, ale děti nám stárnou před očima," smál se.



Vilhelmová znovu na mateřské

Na španělskou kuchyni se nechala zlákat i herečka Táňa Vilhelmová, která si právě dává pauzu mezi filmováním. "Jsem znovu na mateřské dovolené, ale pořád se svým prvním synáčkem - nečekám další dítě," upřesnila rychle. "Zrovna jsem dotočila zajímavý televizní film. Jde o takový cyklus osmi příběhů žen a já hraju ve filmu Matka, nebo orel," přiblížila iDNES.cz svůj poslední počin.



Odpočinek si Táňa naordinovala až do léta, kdy začne natáčet film Chyťte doktora. "Možná kvůli tomu nepojedu ani do Karlových Varů na festival, protože se s natáčením asi bude časově krýt," trochu lituje Táňa, která na filmovém festivalu vždy patřila ke stálým hostům.



S Aňou se už nevídám

Už v září dorazí do kin film Jana Hřebejka Medvídek, kde se Táňa před kamerou sešla se svou kamarádkou Aňou Geislerovou. "Poslední dobou se ale moc nevídáme. Naše děti mají věkový rozdíl, který je teď ještě znát a nevyhrají si spolu. Navíc je Aňa těhotná, takže má jiné starosti než já, která si takhle klidně vyrazí na večírek."