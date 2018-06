Patrasová: Rádia mě odmítají vysílat

"Pro naše rádia jsem jenom zpěvačkou pro děti a naprosto mě odmítají vysílat ve svých běžných programech. Tak jsem se jednoho dne naštvala a pod pseudonymem jsem nazpívala novou písničku Rumbarej a ta strhla hitparády a je nejoblíbenější na diskotékách. Přesto jsem pořád v dětském šuplíku a mohu z něj vyklouznout jenom pod jiným jménem," řekla Dáda Patrasová, která ale rozhodně své dětské publikum neopustí.

Právě začíná jezdit po vlastech českých a až do 22. prosince vystupuje v dětských vánočních pořadech.

"Mám teď tolik práce, že nemohu myslet na nějaké předvánoční deprese. Ty snad mohu mít jen po 22. prosinci, kdy na chvíli přestanu hrát a zpívat, a zjistím, že nemám pro nikoho z rodiny dárky," usmála se maminka devítileté Aničky a jednadvacetiletého Felixe.

"Představení, s nímž jezdím, je samozřejmě únavné, jede naplno celé dvě hodiny a je hodně taneční. Ale já to beru optimisticky, pojala jsem to jako cvičení, takže už nemusím chodit do tělocvičen a posiloven. I když já bych do nich nechodila," tvrdí Dáda Patrasová.