Patrasová má beckhamku a nový pořad

Dlouhé vlasy zepředu a krátké zezadu, to je prý při představeních pro děti daleko praktičtější než její původní dlouhé vlasy do půli zad. "Když s dětmi na jevišti třeba hodinu tančím, samozřejmě se pořádně zapotím. Dlouhé vlasy pro mne byly utrpením, takhle je to mnohem praktičtější," říká Patrasová.

Účes, který předvedla na vernisáži Petra Nagye a modelky a herečky Marty Richterové na téma Madeira, předvede brzy i dětem, za nimiž vyrazí v rámci svého vánočního turné po republice. Nepochlubí se s ním bohužel už v pořadu České televize Kouzelná školka.

Třináct minut slávy

Přestože malí diváci volají po svojí Dádě i po kosákovi Oskarovi, na místě Patrasové už sedí herečka Jana Hlaváčová. Tvůrci pořadu to obhajují potřebou inovace pořadu, který běží sedm let.

Patrasová dostala v televizi po třiceti letech práce pro děti pouze třináctiminutový prostor v novém pořadu Raníček s Dádou. "Natočila jsem prvních šest dílů pořadu, ve kterém vystupuju se žížalou Julií. To množství diváků, které mi píše maily a ptá se, proč jsem odešla ze Školky, si mě bude muset najít každou neděli brzy ráno. Ještě není jisté, jestli od sedmi, nebo od třičtvrtě na sedm.