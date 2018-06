Pátrání po zvacím dopisu

HistorieVzdálenost pět tisíc kilometrů, to je dvacetkrát víc než dálnice Praha - Brno. Právě tolik kilometrů dokumentů narovnaných v regálech vedle sebe obsahují státní archivy Ruské federace. A v nich po pádu sovětského impéria měli archiváři hledat pověstný "zvací dopis", který poslali českoslovenští konzervativci do Kremlu v létě 1968 se žádostí o pomoc. Krátce potom, co usedl na Pražský hrad Václav Havel, požádal totiž o jeho vypátrání sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. A však mnozí tamní archiváři a historici jej považovali za ztracený, někteří pochybovali o jeho existenci. Vždyť ho nikdo z pamětníků neviděl a jeho pravděpodobní signatáři tvrdili, že nic takového nepodepisovali. Po rozpadu Sovětského svazu opakoval Havel tutéž prosbu Borisi Jelcinovi. Naštěstí tehdejší ředitel archivní správy Ruska Rudolf Pichoja nepatřil mezi pesimisty ani mezi konzervativce. Profesor Pichoja pátral po tomto dopisu ve všech možných archivech ÚV KSSS a ministerstva zahraničních věcí - marně. Až když zjistil, že existuje zvláštní fond neevidovaných přísně tajných dokumentů v archivu generálního tajemníka, začal hledat tam. Ve středu 15. července 1992 obálku s nápisem "K událostem v Československu" konečně našel. Odnesl ji prezidentu Jelcinovi. A druhý den odvezl kopie nikoliv jednoho, ale dvou "zvacích dopisů" zvláštní kurýr do Prahy. Dnes by zřejmě pátrání bylo mnohem složitější. Od té doby se totiž ruské archivy před zahraničními badateli pod různými záminkami zavírají. A pokud tihle historici dostávají možnost ještě do něčeho nahlédnout, už to nejsou spisy prvořadého významu. Anebo za ně musí pořádně zaplatit. Ovšem úplatky několika tisíc dolarů jsou prý pravidlem ve všech případech - byť se o nich nemluví.