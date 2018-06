Patnáctou Miss je Lucie Váchová

Miss ČR 2003 Lucie Váchová 18 let, Příbram 1. Vicemiss Klára Medková 19 let, Vyškov 2. Vicemiss Markéta Divišová 20 let, Jinonice Miss Sympatie Klára Medková 19 let, Vyškov Miss TV diváků Klára Medková 19 let, Vyškov

Dívka s číslem 12 Klára Medková, 176 centimetrů vysoká a s mírami 85-61-90 si odnesla ze soutěže hned tři tituly. V průběhu přímého přenosu svůj hlas finalistkám prostřednictvím SMS zpráv poslal 266 001 divák, z toho vítězce s číslem 12 patřilo 79 946 hlasů.

Mezi dvanácti finalistkami byly letos jen tři tamvovlásky. První dvě místa obsadily blondýny, třetí bruneta. Vítězka z Příbrami soutěžila s číslem 8. Měří 178 centimetrů, její míry 90-60-90 jsou ve světě modelingu považovány za ideální. Vystřídala v roli královny krásy loňskou Miss Kateřinu Průšovou.

Letošní volba začala v zápětí, co prezident Miss ČR Miloš Zapletal vyhlásil, že Dianě Kobzanové byla jako první miss v historii soutěže odebrána korunka. Předloňská královna krásy totiž porušila pravidla, protože se nechala fotografovat zcela nahá.

Hosty večera, který v brněnském Boby centru moderoval Martin Dejdar, byl Petr Hapka, Jiří Korn a jeho Čtyřtet a Lucie Bílá s Petrem Jandou. Vítězky získaly spolu s titulem tradiční ceny od sponzorů: pronájem bytu, modelingové smlouvy, auto, nábytek, paušál na mobil a další.

"Přeji nové Miss, aby zůstala co nejdéle nahoře," řekl prezident Miloš Zapletal a jako příklad hodný následování nejmenoval ani jednu z Miss z posledních let, nýbrž první Miss ČR v historii Ivanu Christovou, či Alenu Šeredovou.

Po skončení přímého přenosu se tradičně konal korunovační ples. Novopečená Miss na něm vydražila svou korunku za 400 tisíc korun. Získal ji prezident pořádající agentury Miloš Zapletal spolu se zástupcem jednoho ze sponzorů soutěže.

Volbě předcházelo maximální nasazení



Čtenáři iDNES by volili dívku s číslem 11. Alenu Bohdálkovou z Jeseníku.Režisér Jiří Adamec, který má dnešní brněnský galavečer na starosti, míní, že je důležité, jak dobře dokážou soutěžící zvládnout svou první velkou "roli" před televizními kamerami.

Muž, který seděl za režijním pultem při všech posledních čtrnácti ročnících Miss, o kvalitách finalistek nijak nepochybuje. "Tak dlouhý přímý přenos je tvrdý oříšek i pro ostřílené profesionály. Každá chybička může být vidět a je neodvolatelná. Dívky to však dokážou zvládnout a to je důkaz, že to nejsou jen bezduchá stvoření, kterým pánbůh nadělil o něco víc krásy," říká Jiří Adamec.

Finále Miss, to je maximální televizní nasazení. Celá hodina a půl před zraky milionů diváků. Na první pohled to vypadá jako nic. Dívka vyjde ze zákulisí a s úsměvem ladně "dopluje" až k moderátorovi večera.

Tvrdý dril



Divák však nevidí miniaturní značky na pódiu, které musí účinkující v předem stanovené dráze přesně minout, a to se zdviženou hlavou a se zářivým úsměvem. A divák netuší ani to, že svůdný pohled, který mu příští miss věnovala, směřoval vlastně do sotva znatelného objektivu kamery za hradbou oslňujících světel.To je však jen jeden ze stovek naplánovaných jevištních pohybů, které zaznamenává celkem osmdesátistránkový scénář galavečera volby Miss. Jeho zvládnutí je výkon, který vyžaduje tvrdou přípravu. Za tu se dá považovat už účast v krajských kolech počátkem roku.

Dramaturgie semifinálového večera se v hlavních rysech příliš neliší od slavnostního finiše, ale je to přece jen jakási předběžná generálka. Zhruba měsíc po ní a měsíc před slavnostním závěrem musí dvanáct finalistek absolvovat třídenní soustředění.

První den z prodlouženého víkendu bývá zpravidla věnován médiím. Dívky se představí objektivům kamer a fotoaparátů. Za kulisami se však už pracuje. Začíná to detaily, jakými jsou poslední úprava střihu plavek a končí debatami s produkcí a režisérem.

Jde především o přenos, a tomu se televizní tvůrci snaží přizpůsobit řadu věcí od délky vystoupení přes vhodné barvy kostýmu až po ideální pohyb na jevišti.

Choreografie pak přijde naplno ke slovu tři dny před finálovou sobotou. Pódium ovládne dril, kterému vévodí heslo "jedna za všechny, všechny za jednu". "Holky se musí přesně naučit, kam jít, do které kamery se mají podívat. Někdo to zkazí a jede se nanovo.

Někdy z toho může být dost slušná ponorková nemoc," líčí svou zkušenost z loňské generálky Kateřina Průšová. "Záleží na výkonu každé z nich. Chyba jedné může ohrozit práci druhých - ostatních soutěžících, ale i kameramanů nebo osvětlovačů," vysvětluje režisér Adamec.

Kromě intenzivního nácviku na živé vystoupení pořadatelé dívky nijak systematicky nepřipravují. Je jen na nich, jak vážně k masové zábavě s názvem Miss přistoupí.

"Učíme je nejnutnější věci: chůzi, nástupy a předvádění modelů. Asi se to nezdá, ale i to je pro úplně nezkušeného člověka velmi těžké," říká hlavní choreografka večera Dana Gregorová. Podle ní se dívky v posledních ročnících značně profesionalizují. "Mnohem lépe si nacvičí volnou disciplínu a čím dál víc jich má základy modelingu," dodává s úsměvem.

O rostoucí a stále více vyrovnané úrovni soutěžících hovoří i moderátor finále herec Jan Čenský. "Dříve byly mezi dívkami propastné rozdíly. Bylo jasně poznat, která to brala jako odrazový můstek pro své povolání a která jen jako legraci. Těch druhých výrazně ubylo. Dnes už řada z nich hovoří několika jazyky a má jasno v tom, čemu se chce v budoucnu věnovat," říká Jan Čenský.

Ve srovnání se světem nemají české miss při "práci" na pódiu na růžích ustláno.

Magické slůvko



Účastnice Miss World si mohou například v přímých televizních přenosech vypomoci čtecími zařízeními, na nichž si mohou přečíst nejen to, co mají říkat, ale i to, co mají dělat nebo jakým směrem odejít do zákulisí. Navíc při velkolepých soutěžích, které svým rozpočtem vysoko přesahují české rozpočty, mají produkční týmy výražně delší dobu na přípravu a nácvik přímého přenosu.Volba Miss možná není maturita, ale nepochybně je to neocenitelná a jedinečná profesionální zkušenost. "Je to tvrdé. Nesmírně náročné fyzicky a psychicky. Kdo to zvládne, už má něco za sebou, a možná i cosi před sebou," konstatuje Hana Hotová, produkční Miss 2003 z pořadatelské agentury Art Production K/2.

Vítězka si může být jistá, že se v první vteřině poté, co její účes ozdobí korunka královny krásy, roztočí kolotoč povinností. Čeká ji však odměna v podobě nových kontaktů a dveří otevřených magickým slovíčkem miss.