VIDEO: Patnáct let o mé skeče nikdo nestojí, zoufal si Luděk Sobota

Party k nově vznikající stanici Smíchov, která si dává předsevzetí rozesmát celou republiku, proběhla v areálu pražského památníku na Vítkově. Skupina Nova symbolicky zapíchla jednu ze svých vlajek s poselstvím, že 'Smíchov je všude tam, kde se lidé smějí'.

"Smíchov bude vysílat komedie, tedy filmy komediálního žánru, kultovní sitcomy, seriály a v neposlední řadě připravujeme na každý podvečer animované pásmo pro děti pod názvem Smíškové," slíbil generální ředitel skupiny Nova Jan Andruško.

Názory na to, jak je na tom dnešní český humor, se různí. Zatímco Ivan Mládek jej považuje za stále živoucí, jeho kolega Luděk Sobota to vyvrací.

"Myslím si, že na tom český humor moc dobře není, aspoň pokud můžu mluvit o televizi. Možná se to Smíchovem změní, ale český humor všeobecně skomírá. Zvláštní je, že jsme se Šimkem kdysi vymýšleli různé humorné a zábavné skeče, dobrých patnáct let je už ale po mně nikdo nechce. Takže ani to nedělám, protože jsem od přírody líný. A kdo je naopak hodně pracovitý, tak nemá smysl pro humor," řekl s úsměvem Sobota.



Generální ředitel skupiny Nova Jan Andruško

"Humor je furt stejný, akorát se člověk k němu musí nějak dostat. Lidi, a hlavně ti starší, říkají, že toho humoru je méně. Ale jsou to lidi, kteří se už tolik nedostanou do hospod mezi mladé, kteří mají energii humor a anekdoty předávat," míní Mládek.

Vtip před kamerou iDNES.cz ale z rukávu nevysypal. Jak uvedl, vyprávět anekdoty pouze redaktorovi je jaksi málo. "Za prvé si na žádný vtip nepamatuji, za druhé se vtipy musí vyprávět publiku. Vy mi nestačíte, nezlobte se," smál se.

Roli vypravěče tak musel převzít bavič ve výtahu, který vtipy vyprávěl každému, kdo se nechal do druhého patra památníku vyvézt. "A tenhle znáte? Co vidí optimista na hřbitově? Samé plusy!" bavil návštěvníky.



Jiří Mádl a Lucie Borhyová Petr Suchoň, Michaela Ochotská, Emma Smetana a Michal Hrdlička

Smíchov spustí vysílání 23. prosince v 18 hodin. Program nabídne filmy i seriály, ale i recyklaci starších nováckých pořadů jako Mr. GS, TeleTele či Stahovák.



Složení programové skladby tak klidně může způsobit, že stejní umělci si budou sami sobě konkurovat na dvou různých stanicích. Stát se to může u primácké Partičky a zmíněných pořadů Tele Tele a Mr. GS, s nimiž Michal Suchánek a Richard Genzer kdysi bodovali na Nově.