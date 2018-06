Páter Halík se učí na přednášky v Oxfordu

"Dalo by se říci, že prožívám jakési studijní léto. Samozřejmě, že se v těchto měsících oddávám častým meditacím a úvahám. V takovém případě odjíždím do úplné samoty, nebo do některého z klášterů. Sběru lesních plodů se moc nevěnuji, ale mám velmi rád plavání," konstatoval Halík.Dodal také, že z ročních období na kněze nejsilněji působí nikoli letní, nýbrž podzimní měsíce a doba adventu. Páter Halík tvrdí, že nemůže souhlasit s výsledky nedávného sčítání lidu, jež hovoří o tom, že v ČR ubývají věřící občané. "Myslím, že tady je třeba rozlišovat víru a přihlášení se k cíkvím. Pokud klesá počet členů jednotlivých církví, tak je to ně samozřejmě znepokojivý signál. Počet občanů věřících v Boha však u nás rozhodně dramaticky nepoklesl," zdůraznil katolický kněz.Halíkovo jméno se už řadu let vytrvale objevuje mezi potencionálními kandidáty na prezidentský úřad. "Samozřejmě pravidelně sleduji politické dění doma i ve světě a jsem ve styku s řadou expertů z oblasti politologické i ekonomické. To ovšem činím pouze jako řadový občan, který se občas k těmto věcem veřejně vyjadřuje. Na prezidentský úřad se nijak speciálně nepřipravuji. Tato varianta (zvolení Halíka prezidentem - pozn. Korza) je v současné politické situaci téměř nemožná," řekl kněz.Značný ohlas vzbudil postup Tomáše Halíka v období zimní krize v České televizi. Vzbouřené reportéry navštívil na Kavčích horách a po dramatickém střetu s televizní ochrankou odsloužil přímo ve zpravodajském velíně pro věřící novináře novoroční mši.