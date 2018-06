Pátek je nejkritičtější den

V pondělí jsme většinou "ještě ospalí" a pracovat se nám příliš nechce. Vzpomínáme na prožitý víkend a během dne se postupně probouzíme k práci. Proto je pondělí ideálním dnem pro porady a plánování. V úterý se většina z nás začíná aktivně zapojovat do pracovního procesu. Uskutečňují se obvykle první pracovní schůzky a horečně se připravují podklady k nejrůznějším jednáním.

Na vrcholu pracovní aktivity jsme ve středu. To je také podle odborníků nejideálnější den pro uzavírání důležitých smluv a kontraktů. "Středa a čtvrtek jsou přirovnávány k rozpětí od 9 do 15 hodin během dne. V tuto dobu jsme nejaktivnější a máme obvykle ty nejbáječnější nápady," popisuje psycholožka Slavíčková.S koncem čtvrtka ovšem přichází útlum. Lidé začínají myslet na to, co podniknou o víkendu a mají mylný pocit, že pracovní týden již skončil. Ve čtvrtek večer se proto také nejvíc chodí za zábavou - do divadla, do kina nebo na večeři s přáteli.

V pátek přichází v zaměstnání nejkritičtější den v týdnu. Od rána lidé ukončují své úkoly, nebo je ještě raději přesouvají na příští týden. Odpoledne už nemyslí na nic jiného než na nadcházející víkend a v zaměstnání jsou většinou téměř nepoužitelní.

V sobotu a v neděli se většina snaží relaxovat a dohonit, co během týdne nestihla. S koncem soboty je fáze odpočinku ukončena a v neděli se obvykle lidská psychika začíná opět smiřovat s tím, že v pondělí se musí do práce.