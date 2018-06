Pátá část Bailanda vyřadila Tesaříka s Kománkovou

Na začátek si zase neodpustím malou kritiku. Tentokrát nepůjde o nadužívání reklam a smutných životních příběhů v pořadu, ale o moderátorské výkony. Je mi jasné, že nikdo nemůže mít přichystané originální otázky na stejná témata dva měsíce v kuse.

Když ale v jednom vstupu zazní: "Jaké to pro vás je, když musíte tančit pro někoho? Vy už jste určitě unavení, kdy odpočíváte? a Jak se cítíte, jste připraveni?", říkám si, že by možná soutěžící mohli před samotným pořadem vyplňovat dotazníky. Díky bohu to alespoň někdy zachrání ještě trapnější odpověď, jako například ta od Ivy Kubelkové. Tančit pro někoho je zkrátka "těžší, těžší, až je to úplně nejtěžší".

Poslední čtyři páry se svými výkony rozdělily na dvě poloviny: do první patří Lucie Borhyová s Petrem Pikem a Adéla Gondíková s Danem Šnajdrem. V druhé pak jsou Iva Kubelková, Slávek Molnár a Tomáš Krejčíř, Jana Gonsiorová. Poslední dvě dvojice také uvidíme v příštím Duelu. Pro Tomáše s Janou je to už třetí v řadě, což moc dobře nenesou, zvlášť Jana. Dnes se jim ale docela obstojně povedl street-dance a jistě mají hodně fanoušků, reportáže o Janině handicapované dceři Adélce patří k těm nejemotivnějším.

Teď ale k tanci. Po minulém kole jsem zahlédla v diskusi pod článkem názor, že v konkurečním pořadu ČT, StarDance, uměl tančit alespoň jeden z partnerů, kdežto v Bailandu jde jen o nudu a podprůměrnost. Dnes nám jeden pár předvedl, že když je talent a nadšení, na výsledek se dá koukat i s otevřenou pusou. Podotýkám, že jde o subjektivní názor, ale některé porotce výkon Lucie Borhyové a Petra Pika dohnal až k rapování (a nešlo o Honzu Bursu!). Po pořádku:

První pár, Iva se Slávkem, dnes neměli svůj den. Paso-doble bylo "málo "vášnivé" (Petra Kostovčíková), se streetem se ani jeden moc nezžil (Petra), optimista Bednárik chlácholil, že "to zase nebylo tak hrozné, jak to zpočátku vypadalo". 53,5 bodů.

Zraněná Adéla a její partner Dan zatančili svůj standard, čekala jsem, že si hlavně street-dance víc užijí. Každopádně byli oceněni vysoko, 64,5 bodů.

Ukecaní blonďáci, Lucie a Petr, zvládli obě role výjimečně dobře. Paso-doble bylo "carmenovské" (Jan Bursa), Petře Kostovčíkové "odebrali slova z úst". Josef Bednárik se pozastavil nad Petrem, který se stal chlapem "i bez jakékoliv modré pilulky". Vrcholem byl ale street-dance, který oběma sedl dokonale. Normálně nepříliš hovorný Jan Bursa ze sebe dostal "ou, ou, tak tohle byla šou", seriózně vyhlížející Josef Prouza se rozvlnil a zarepoval: "to, co jste tu nasmažili, to byl výkon světovej, jakou vám dám asi známku, když jsem z toho hotovej?" 70,5 bodů!

Nakonec nám atmosféru ulic přiblížil ještě vítězný pár Duelu, Tomáš Krejčíř a Jana Gonsiorová. Podle mě to byl druhý nejlepší s-d večera. Porotci se ale hlavně pozastavovali nad riskantními prvky, které by prý bez chráničů dostaly zvlášť Tomáše do nemocnice. Je vidět, že do toho dali všechno. Podle Josefa Bednárika "postihli duši ulice". 59,5 bodů.

Příště by měly teoreticky tancovat jen dva páry oba soutěžní tance. Nejspíš se ale změní dramaturgie pořadu. Kdo je vaším favoritem v Duelu, máte-li nějakého? Už se vám vyprofiloval favorit celé soutěže? Fandíte někomu proto, jak tancuje, nebo vás ovlivňují příběhy těch, pro koho soutěží?

