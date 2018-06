Pašování rostlin může být trestné

Rostliny nestojí tolik peněz. Ale co do množství pašovaných exemplářů jednoznačně vedou. Dají se lépe schovat a provézt. Živočichové se pohybují, vydávají zvuky, jsou cítit, pytlíček se semeny najdete těžko. To už musí být nějaká větší zásilka, na kterou dostaneme echo. Nemůžeme stát s celníky na ruzyňském letišti a ukazovat na toho či onoho turistu a hledat mezi osobním prádlem semínka kaktusů.U pašovaných rostlin víc převažují pohnutky pěstitelské nad obchodními - zbohatnutí nebývá hlavním motivem, spíš je to otázka prestiže, schopnosti nabídnout výjimečné věci. Ale vyplatí se to také a nepochybně existují skupiny lidí nebo společnosti, kteří se ziskem počítají.Je pravda, že ten pocit je asi jiný. Rostliny nemůže nikdo týrat, jak je tomu často u pašovaných zvířat. Lidé také vidí, že se jich obrovské množství tak jako tak poničí v zemi původu. Když se staví silnice v tropickém pralese, kácejí se stromy i s orchidejemi, které na nich rostou. Každý, kdo se v tom jen trochu vyzná, ví, že zahynou. A tak mají lidé tendence ty kytky vzít a přivézt je sem, navíc s pocitem, že je zachraňují. Je fakt, že tohle není dodnes uspokojivě vyřešeno - nicméně z hlediska zákona je to pašování jako každé jiné.Kaktusy, sukulenty, velmi často jejich semena, hlízy orchidejí. Už byl někdo za pašování rostlin trestně stíhán? V takovém Mexiku už policie zadržela naše občany několikrát. Největší případ byl asi před třemi lety, kdy chytili skupinu deseti českých kaktusářů se zavazadly plnými rostlin. Máme i případy z Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie a Jižní Afriky. Není to tak dávno, co se vracel autobus s českou výpravou z Maroka, plný přírodnin, živočichů i rostlin - bylo z toho jedenáct obvinění z trestného činu. Docela dost bylo i pokut, i za čtyřicet tisíc korun. Plus zabavení rostlin, samozřejmě.Celkový objem se patrně nemění. Jen se nám jeden rok podaří objasnit a odhalit více případů, druhý méně. Je to hra na kočku a myš. Oni hledají stále nové cesty - a my zase, jak je odhalit.Je třeba velmi striktně rozlišit mezi kaktusáři, kteří se zabývají pěstěním, množením, křížením a těch zase není tolik -, a širokou veřejností, které může stačit kytka ze skleníku. Odborníci budou vždycky chtít spíš kytku z terénu, nejlépe tu, kterou ještě nikdo nerozmnožil, nebo dokonce nenašel. Taková už je sběratelská vášeň.Takhle se na to nechci dívat. Nemůžeme se srovnávat ani s minulým stoletím, ale už ani se situací před třiceti lety. Od roku 1973 platí mezinárodní úmluva na ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin CITES. Vznikla proto, že tisíce druhů nenávratně a úplně mizely. Dnes už jsou jen výjimkou země, které se k úmluvě nepřidaly, všechny ostatní se shodly na tom, že chtějí ohrožené druhy chránit. Ale z našeho hlediska není absolutní konec: porušením zákona není kaktusy pěstovat, prodávat nebo dovážet, ale dovážet a vyvážet nejohroženější druhy pro komerční účely a bez povolení.My víme, že čeští kaktusáři jsou špička i ve světovém měřítku. Chápeme jejich odborný zájem, víme, že jim musí být umožněno dostat se k rostlinám. Snažili jsme se opakovaně, já osobně také, intervenovat na mexické straně a získat informaci, jak lze legálně postupovat. Ale přes přísliby od různých osob jsme z mexických úřadů žádnou uspokojivou odpověď nedostali. Pěstitelé mají pravdu i v tom, že ne všechny zakázané rostliny jsou na seznamu CITES oprávněně, a naopak některé vzácné tam chybějí. Ale mohou přijít s návrhem, který bude nebo nebude na příští schůzi členských států CITES schválen. I utak tvrdě chráněné slonoviny bylo nedávno odhlasováno dílčí uvolnění vývozu - všechno je možné. Jen se nesmí říkat, že to nemá cenu zkoušet.Nejlepší rada je - co neznáš, nesbírej. Z více důvodů: nikdy nevíte, jakou nákazu si dovezete, nevíte, jestli to je, nebo není jedovaté, a nevíte, jestli není vývoz zakázaný. Chybí nám větší osvěta, v zahraničí letecké společnosti informují své pasažéry letákem - nesbírejte orchideje, nenoste si kaktusy, nekupujte si aligátoří kůži, porušujete tím zákon. Mnozí lidé si to rozmyslí. Koupí si jiný suvenýr. Jsou jich všude mraky.