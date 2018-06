Partyšová vzala syna poprvé na party, pokřtili spolu žraloka

S Kristianovou pomocí tady pokřtila za společenský magazín Primy Top Star jeden ze čtyř nových přírůstků Mořského světa - malého žralůčka šedého. "Shodly jsme se s kolegyněmi, že ho pojmenujeme podle našeho pořadu, a doufáme, že mu jméno Topstárek bude nosit jenom štěstí," pronesla první slavnostní řeč Partyšová. Další dva měsíce starý žralok dostal jméno Filípek, které vymyslela kmotra Lenka Filipová, Pavel Nový přišel s originálním jménem Ababa a Steve Lichtag, neohrožený potápěč a režisér, pojmenoval posledního z nich Lovec.

Syn Gábiny Partyšové a Josefa Kokty zná prý ryby zatím z knížek. Když ale s rodiči vešel do Mořského světa, byl doslova u vytržení. "Byl úplně hotovej, jenom koukal s povolenou bradičkou. Když si ale všechno prohlédl, začal se věnovat stejně staré holčičce a ryby ho rázem přestaly zajímat," říká s úsměvem Partyšová.



Sama moderátorka a zpěvačka se podmořských živočichů bojí, a to je u moře poměrně často. Z vily v Naples na Floridě, kterou s manželem Josefem Koktou letos koupili, má zrovna jeden nepříjemný zážitek. "Šlápla jsem na rejnoka, což mohlo dopadnout špatně. Je mi nepříjemné vědět, co v moři žije, takže si to nepřipouštím a vůbec na to při koupání nemyslím, jinak bych tam totiž nesmočila ani nohu. A k pozorování podmořského života by mě nezlákal ani známý potápěč Steve Lichtag, i kdyby mi sliboval bezpečný úkryt. Na pozorování ryb mi bohatě stačí Mořský svět na Výstavišti. Letos slaví sedmileté výročí a jsem ráda, že jsem ho konečně objevila, určitě se sem s malým ještě vrátíme," uzavírá Partyšová.