Partyšová: v Polsku by ji zavřeli

Lucii Bílou obvykle nelze zastihnout jinak než v černé od hlavy až k patě, a tak je výrazné oranžové tričko sympatickou změnou. Odpočinkový model opepřila štíhlounká zpěvačka páskovými střevíčky a bohatými kudrnami. Na těch bych trošku ubrala, ale na druhou stranu do Varů divočina patří.

Tak si zopakujme poslední větu: Do Varů divočina patří. Gábina Partyšová si i v těhotenství libuje v bourání tabu. Tentokrát přetvořila elegantní lázeňský vycházkový model na kostým do erotického filmu. Klobouček s krajkovým závojem a křížek nad obřím výstřihem to korunují. V Polsku by ji zavřeli, to je jednou jasné. Ale Češi mají Gábinu rádi, je svá, sympatická, sluší jí to a má hezká prsa.

Případ třetí:

Brzy dvojnásobná maminka Michaela Maláčová přijela do Varů opálená a veselá. Tipuji to na nějakou vzdálenější destinaci s pískem barvy papíru. Tubové černobílé koktejlky zvýrazňují stále krásnou postavu ředitelky České Miss i rostoucí bříško. Letní náladu svému modelu dodala lehkým plédem přes ramena. Třešničkou na dortu jsou pak luxusní boty s otevřenou špičkou. Potlesk ve stoje!

