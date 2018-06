Partyšová už jezdí po kšeftech, ve formě ale ještě není

I když mléko pro tříměsíčního syna odstříkává, aby ho v době svojí nepřítomnosti mohla nakrmit babička, dlouho se mimo domov zatím nezdržuje.

Ve středu například zpívala na Kladně, ve čtvrtek předávala spolu s Lubošem Xaverem Veselým ceny "tlouštíkům", kterým se podařilo v rámci programu Linda Linie zhubnout.

Sama po porodu shodila čtrnáct kilo a do původní váhy jí ještě dvě kila schází. Na rozdíl od jednoho z úspěšných účastníků soutěže Pár kilo dolů, který jich shodil třicet šest, jí to však nedalo žádnou práci.

"Nabrala jsem v těhotenství šestnáct a čtrnáct mám dole opravdu bez práce. Kojím a lítám kolem malého, dneska jsem třeba vstávala ve čtvrt na pět. Cítím se vnitřně unaveně a nevyspale, cestou autem na tuhle akci jsem usnula, ale jsem moc šťastná. Vstávání k malému v pět ráno je to nejkrásnější vstávání, které znám. A i když jsem strašně strhaná, všichni mi kupodivu říkají, jak mi to sluší. Nechápu to, ale tak to bývá - když se cítíte hodně blbě, není to naštěstí většinou poznat," uzavírá Partyšová.