Partyšová šokovala invalidním vozíkem, zranění ale nemá

"Ne opravdu se mi nic nestalo, nebojte se," hlásila s úsměvem moderátorka. "Jen jsem se zapojila do testu pro reportáž, jak se vozíčkářům žije a jak je to u nás s bezbariérovými přístupy. A věřte mi, nemají to vůbec jednoduché," vysvětlila.

Právě kosmetický salon Pevonia, na jehož party ve stylu řeckých bohů Partyšová na vozíčku dorazila, si za celý den pochvalovala nejvíc. Dalo se totiž pohodlně projet na všechny procedury. "V rámci testu jsem totiž zkusila zajet na místa, kam normálně chodím a třeba i u mého kadeřníka jsou tři schody, tak mě museli snášet," líčila moderátorka.

Nejhorší to ovšem Partyšová měla s cestováním po Praze, které se rozhodla zvládnout bez auta. "Výtah má jen několik stanic metra a na bezbariérovou tramvaj jsem čekala hodinu a půl. Tak, kam byste normálně jeli dvacet minut může proto vozíčkář klidně cestovat tři hodiny," zjistila Partyšová. Nejvíc ji ale pobavilo, když jí jistý muž pomohl sjet do metra po eskalátorech a evidentně byl nervózní, aby ji z vozíku nevyklopil. "Je to takový černý humor, ale já se smála pod vousy, že je rozklepaný zbytečně. Kdyby mě tam vysypal, tak se vlastně jednoduše zvednu a odejdu po svých," vtipkovala.

Protože se do testu vrhla na celých čtyřiadvacet hodin, začala hned ráno doma. Manžel Josef Kokta jí to jen schválil. "Náš dům za Prahou je bezbariérový, tak s tím nebyl vůbec problém. Pepa se jen musel postarat o Kristiánka. Je ještě moc malý na to, abych ho z vozíku zvládla." Synovi se ale vozík zamlouval, a hned hlásil, že má maminka auto. "Všechno co má kola, je teď u něj auto," dodala Partyšová pobaveně.

Nejzajímavější zkušeností pro ni ovšem byly reakce lidí, které potkávala. Došlo jí, že se vlastně většinou neumí k postiženým chovat přirozeně, že mají jistý ostych. "Třeba chlapi se po mně vůbec nedívali, a na to nejsem zvyklá," smála se. "Ale vážně, nikdy se mi nestalo, abych přišla na večírek a všichni ztichli, a tady se mi to teď stalo," zvážněla Partyšová na závěr.