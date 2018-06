Partyšová slavila narozeniny, Noid vítězství baru

"Dneska mám narozeniny, ale nijak je neslavím. Byli jsme jen s manželem Pepou a synem Kristiánkem na obědě, malý si dal řízek s bramborovou kaší. A teď už zase pracuju," líčila Partyšová na party ve Žlutých lázních, kde točila večírkovou reportáž. Nečekaně se tu ale objevil moderátor Pavel Cejnar a manželé Martina a Libor Labajovi, kterým dělala patronku v jedné televizní soutěži. A pak už zaznělo "Happy birthday", které patřilo jen oslavenkyni.

A co si k narozeninám přeje? "Bude to znít možná jako klišé, ale po nedávných peripetiích s obíháním lékařů a nemocnic hlavně zdraví pro malého. Pepa mě jinak potěšil slovy: Táhne ti na čtyřicet, ale já ten věk nějak nevnímám. Od té doby, co mám syna, se mi změnilo téměř všechno. Kristiánkovi je rok a půl a já mám život trochu naruby. Vstávám třeba pořád v pět nebo v šest ráno, utíká mi to zkrátka jinak," říká s úsměvem moderátorka a zpěvačka.

Důvod k oslavě měl také Václav Noid Bárta. Byl totiž jedním z patronů čtyř barů, které soutěžily v míchání těch nejlepších koktejlů z metaxy. "Bojuju samozřejmě za bráchu Štěpána, který dělá barmana. Naučil jsem se kvůli tomu i točit s lahví. Musím dát ale pozor, abych nedopadl jako brácha. Ten s ní před týdnem točil tak nešikovně, že si zlomil prst," líčil zpěvák.

Dalšími patrony, kteří pomáhali propagovat umění barmanů, byla Alice Bendová, Sandra Nováková a Jiří Mádl. Ten ráno úspěšně složil státnici na fakultě sociální a masové komunikace. A za výsledek se rozhodně nemusel stydět, dostal tři jedničky a jednu dvojku. Chvíli po něm získal titul bakalář také jeho spolužák a bývalý účastník soutěže Česko hledá SuperStar Julián Záhorovský.