Partyšová si zahraje v seriálu milenku a odhalí se

Gábina Partyšová dorazila na akci rovnou z konkurzu na seriál Vyprávěj, který od září začne vysílat Česká televize. Kromě učitelky tenisu ztvární také milenku jednoho z hlavních představitelů a ukáže své svůdné tělo. Ovšem jen v plavkách.

"Jedinou podmínku byly plavky, je tam totiž jedna scéna, kde se v nich opaluju. To je nejvíc, co ukážu, víc se odhalovat nebudu. Od té doby, co jsem maminka, to tak už zůstane," tvrdí Partyšová. "Vtipné je, že jsem

milenka jednoho z pánů, ze které se nakonec vyklube vnučka. Tak nevím, kolik tomu herci musí být, abych já byla vnučka," dodává se smíchem.

Pozvání na konkurz dostala na základě výběru v castingové agentuře, v níž je už léta zapsaná. Točit bude za čtrnáct dní a nebude to její první herecká zkušenost před kamerou. "Mám za sebou asi čtyři epizodní role, tak bych i tuhle mohla zvládnout."

Partyšová si zahrála například v Expertech a ve filmu Jak ulovit miliardáře, který bude mít premiéru 30. září. "Hraju tam redaktorku, ale taky říkám asi jen dvě věty," prozrazuje. A její honorář v novém českém retro seriálu? "V podstatě takový, co dostávají hvězdy za jeden natáčecí den, já mám ale dva," říká pobaveně Partyšová.

Na silvestrovské party se to hemžilo idoly a legendami typu Michael Jackson, Madonna nebo Elvis Presley. Moderátorku mrzelo, že si nevzala masku. "Malej je nemocnej, má hroznou rýmu a odsáváme, takže nebyl čas a ani nálada," vysvětlila. Kdyby si měla zvolit hvězdu - idola, za kterou by se převlékla, byla by to prý Sharon Stoneová. Organizátor akce a majitel vyhlášeného pražského podniku La Bodeguita Del Medio ji ovšem hned u vchodu potěšil. "Řekl mi, že nepotřebuju mít masku, že jsem legenda Partyšová," uzavírá zpěvačka a moderátorka.