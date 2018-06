Partyšová si zadělává na křečové žíly

Námět filmu Experti jí vysloveně vyhovuje. Scénář vypráví o počítačích, které podle Gábiny patří k životu mladých lidí stejně jako sex.

Na plátně si zahraje roli prsaté brunety, která jí byla ušita přímo na tělo. "Je to pro mě klíčová role, mám tam i několik vět, takže mě v podstatě nemůžou vystřihnout," řekla Partyšová s úsměvem a zároveň podotkla, že herečkou být nikdy nechtěla. Roli přijala jen proto, aby si zkusila, jaké to vlastně je.

Protože je léto, Gábina si ráda na večírky bere sexy oblečení. Jako tečka nesmějí chybět boty na opravdu vysokém podpatku. Moderátorka si totiž myslí, že má příliš krátké nohy, a tak chce přírodě trochu pomoci. Podpatky vysoké až čtrnáct centimetrů nosí od rána do večera. "Už jsem na to zvyklá, nedělá mi to problém, ale vím, že si zadělávám na křečové žíly. Tuším, že mě tyhle nepříjemné záležitosti potkají velmi brzy, ovšem je to dívčí oběť," prohlásila odhodlaně.

Se svým přítelem, podnikatelem Josefem Koktou, celý červenec odpočívala. Kromě toho, že strávila pár dní ve Vídni, dohlížela na výstavbu tenisových kurtů u domu, který si oba postavili za Prahou.