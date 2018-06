Partyšová si užívá v letním sídle na Floridě, chybí jí jen české pivo

"Šíleně nám to tady letí. Máme tu hodně známých, takže se stále něco děje. Pepa chodí denně na golf, do kterého je absolutní blázen, já s malým Kristianem a s dětmi mých kamarádek zase k moři, které je tu nádherně čisté a teplé. Malej tady byl taky několikrát ve školce a už jsme spolu stihli zajít i do beach baru. Předvedl tam neuvěřitelné taneční kreace. Banány na zahradě nám právě dozrávají, je tu zkrátka pěkně," líčí Partyšová.

Klasický floridský přízemní domek v golfové komunitě, která je od moře vzdálena pět minut autem, si rodina pořídila před třemi lety a od té doby v něm tráví čas pravidelně dvakrát ročně.

Zpočátku je prý vždy trochu složité zvyknout si na zdejší podnebí, stálých dvaatřicet stupňů a hlavně vysokou vlhkost. A Gábina pak osobně na to, že musí vydržet bez svého oblíbeného českého piva.

Z Floridy se zpátky do Česka vrátí moderátorka v polovině srpna, čekají ji pracovní povinnosti. "Začnu zase tvrdě makat. Mám nějaké moderátorské zakázky a taky se těším na práci v Top Staru," uzavírá.