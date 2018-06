Partyšová si užívá na Floridě ve svém, její syn se učí anglicky

"Malej se tady dost rozmluvil a to nejen česky. Umí anglické pozdravy ahoj a nashledanou a vesele zdraví ´haj´ a ´baj baj´ téměř na každém kroku. Baví nás neustále tím, co nového se naučí," líčí Partyšová. Přála by si, aby uměl anglicky co nejdříve a tak se s ním chystá chodit jednou týdně také do dětské čítárny. Čtou tam dětem anglické říkanky a pohádky a tím nenásilnou cestou seznamují přistěhovalce s cizím jazykem. Také jí samotné a jejímu manželovi prý pobyt v anglicky mluvící zemi svědčí. "Přestáváme se bát mluvit anglicky, což je super."

Rodinnou pohodu umocňuje fakt, že měsíční pobyt tráví rodina ve svém. Domek v Naples, což je nejjižnější městečko západního pobřeží Floridy, nabízí pohodlí pro všechny jeho obyvatele. Podle paní domu není ještě docela zařízený, zbývá ale dodělat pár maličkostí v obývacím pokoji. Čas tedy tráví také tím, že obcházejí obchody a shánějí věci k dozařízení domku. Jinak se denní program odvíjí od potřeb jejich syna.

"Náš měsíční pobyt je hlavně podřízen malému Kristiánkovi, kterému zdejší floridské podnebí velmi svědčí. Je tady pořád kolem třiceti stupňů, obden je krátká bouřka s deštěm a hlavně tady milujeme tu úžasnou vlhkost, která mnohdy dosahuje až devadesáti procent," říká zpěvačka a moderátorka.

K moři je to z jejich domu pět minut autem a tak jsou na pláži téměř denně. Nejhezčí koupání je podle šťastné maminky ráno, přes den totiž v tuto roční dobu teplé moře příliš neosvěží. Kristiánek se tam proběhne, ihned naváže kontakty s přítomnými dětmi a staví hrady.

"Potom jedeme domů, koupeme se v našem bazénu, někdy uvaříme oběd a hrajeme si. Po obědě Kiki spí a my s Pepínem máme dvě hoďky klídek. Pepa hraje dvakrát týdně golf a my máme návštěvní dny. Znám tady holky v mém věku, co mají malé děti, takže Kristiánek je s nimi pořád v kontaktu. Jeho největším parťákem je desetiměsíční Tobísek, syn mé kamarádky Katky. Večer chodíme k moři na nádherné západy slunce a taky aby se malej běháním po pláži unavil a pěkně spinkal. Jednou jsme také vyzkoušeli takové to klasické nedělní rožnění všeho možného na pláži. Zajímavá zkušenost, ale pro mě a Kristiánka to bylo hodně únavné," popisuje Partyšová dny trávené na Floridě.

Rodina na Floridě také poprvé zažila oslavy největšího amerického svátku - Dne nezávislosti. Z průvodu i obrovského ohňostroje nad mořem byli unešeni dospělí i děti. "Moc se mi líbilo, že všichni slaví, slavnostně obědvají a večeří a že je veselo. I my jsme tady šťastní, užíváme si toho, že jsme všichni ve zdraví spolu. Krátí se to ale i nám, za týden jedeme domů, kde mě hned čeká práce. Budu moderovat dva mejdany na golfové události roku v České republice - Evropské PGA golf tour v Čeladné," uzavírá Partyšová.