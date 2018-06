Partyšová shodila vlasy, i tak má polovinu falešných

"Krátké vlasy jsme měla naposledy někdy loni, ale jen na čtrnáct dní. Jak chodím ke špičkovému kadeřníkovi Oskarovi, tak vím, že jsem v dobrých rukou, že umí zázraky. Tudíž jsem takový chameleon, který každý týden může mít jinou délku vlasů," řekla iDNES.cz Gábina Partyšová, která nový krátký sestřih dala na odiv na party nového butiku Fendi.

Přestože se říká, že ženy shazují a mění vlasy s příchodem nového muže, v případě televizní moderátorky se nic takového nekoná. Naopak vyšla vstříc přání svého muže Josefa Kokty, který by byl nejraději, kdyby měla zcela krátký účes.

Gábina Partyšová s manželem Josefem Koktou

"To zatím nepřichází v úvahu, ani odborníci mi to neradí, ale protože jsem mu chtěla udělat radost, navíc si i trochu ubrat věk, za dva týdny mi totiž bude třiatřicet, tak jsem zvolila tenhle kompromis. Pořád je tam dost vlasů, které si můžu dát do culíku, aby mi je malý Kristianek nezlikvidoval," doplnila Partyšová.

V rámci omlazovacího procesu, který má zamaskovat blížící se Kristova léta, brzy podstoupí i aplikaci botoxu do čela. "Mám jednu nehezkou rýhu mezi obočím, takže si ji půjdu vyhladit. Je to drobnost, která mi udělá radost."

Aňa Geislerová Dara Rolins v zajetí kabelek Daniela Peštová

Módní party přilákala i další známé osobnosti, mimo jiné i Aňu Geislerovou, Danielu Peštovou či Daru Rolins. Ta prý pozvání majitele butiku neodolala především proto, že má velkou slabost pro luxusní kabelky.

S Partyšovou se na chvíli dostaly do sporu, když se obě zastavily u stejné, ale jelikož není společensky přijatelné, aby je měly obě, Gábina raději ustoupila a přenechala ji právě Daře, jejíž nejoblíbenější barvou je zelená.