Partyšová se svlékla i v devátém měsíci

S nahotou zpěvačka a moderátorka nemá problém. Když ještě nebyla těhotná, odhalila své vnady například v pánském časopise Playboy. Tentokrát chtěla svým činem potěšit opět muže, ale toho nenarozeného. "Udělala jsem to nejen pro sebe, ale také pro mého syna Kristiana. Chci, aby jednou viděl, jak nám to spolu v těhotenství slušelo," komentuje odvážnou fotku Partyšová.

Zatím nenarozený Kristian si ještě focení užije, nastávající maminka totiž plánuje podobně jako své těhotenství zvěčnit i prvních šest měsíců jeho života. Fotit se možná začne dřív než bylo původně naplánováno.

"Malý má špatnou polohu, neleží v bříšku hlavičkou dolů, ale jakoby sedí, můj porodník proto uvažuje o císařském řezu. Byla jsem už na ultrazvuku a podstoupím ještě jedno vyšetření, podle něj se rozhodne. Malého bych pak mohla mít možná doma už pod stromečkem. Ale klidně si počkám až do původního termínu na začátku ledna, těhotenství mi vůbec nevadí, užívám si ho," tvrdí zpěvačka, která si dopřává denně plavání a od 4. měsíce chodí pravidelně na thajské masáže do salonu Sabai.

Věci pro miminko i manželovy bačkory

Do porodnice má ale pro jistotu už všechno sbaleno, i pantofle pro manžela Josefa Koktu. "Pepa asi u porodu nebude, jak já ho znám, spíš bude nervózně posedávat na chodbě a kouřit," směje se Partyšová. Vybavení pro miminko už má také, dokonce i kočárek je pod střechou.

"Vím, že kočár podle pověr nemá být doma, ale my ho máme schovaný v garáži, tu za domov nepovažujeme. S Pepou jsme si to pěkně rozdělili, já obstarala všechno u nás, nejvíc v baby parku a Pepa se prostřednictvím internetu pídil po technických vymoženostech. Objevil pár šikovných a praktických věcí, které u nás nejsou a nechal je dovézt. Z Londýna třeba přišlo pohodlné lehátko pro miminko do vany, nebo polohovací stolička k jídelnímu stolu," vypráví Partyšová.

Termín porodu Gábiny Partyšové bude mimochodem s napětím sledovat 411 lidí, kteří hlasovali v soutěži o třicet tisíc korun. Vyhlásila ji sama nastávající maminka. "Na mých internetových stránkách igabriela.cz mohl hlasovat každý, navíc přispěl koupí desky na osvětu léčby rakoviny děložního čípku, s nímž jsem měla svého času také problémy. Trefit se co nejblíž museli datu a hodině porodu. Hodně lidí mi malého přálo pod stromeček, dost z nich si myslí, že budu přenášet. Uvidíme," říká zpěvačka.