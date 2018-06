Partyšová se odvázala, tančila na kapotě a střídala chlapy

K dovádění na stole ji přiměla soutěž o nejlepšího tanečníka twistu. Aby rozpumpovala tančící páry, které měly markýrovat onen z filmu známý tanec Umy Thurmanové a Johna Travolty, vyskočila na bílý cadillac stůl a rozvlnila boky. Za její výkon ji chtěl DJ Uwa odměnit cenou pro vítěze, dvoulitrovou láhví vodky. "Já nemůžu vyhrát, to nejde, jsem tady za moderátorku," bránila se Partyšová.

Nakonec soutěžní blok vyřešila tak, že vybrala mezi tanečníky dva muže a jednoho po druhém při tanci na stole osobně otestovala. Síla potlesku pak rozhodla o vítězi.

"Projevilo se ve mně znamení Blížence, to je, jak známo, člověk mnoha tváří. Doma jsem ta vzorná maminka a když někam vyrazím, nestačím se sama sobě divit. Občasný ventil je ale potřeba, pak se o to víc těším na mateřské povinnosti," přiznává Partyšová. Mateřství a starost o dvouletého Kristiana je prý také výsledkem její dokonalé štíhlé postavy. "Hubená jsem asi opravdu jen díky malému, je to kolem něj honička. Vždyť se podívejte na Andreu Verešovou, to je taky důkaz."

Hosty v tříposchoďovém komplexu v centru Prahy vítal Jiří Krytinář v roli portýra. Neminuly ho třeba krásky Nikol Štíbrová, Míša Štoudková, Agáta Hanychová, Bára Kolářová, Mirka Košťanová, Romana Pavelková nebo Kateřina Sokolová. Ta přišla v doprovodu s přítelem Jeanem, s nímž se za pár dní bude muset na čas rozloučit. "Čeká mě práce v Miláně," prozradila modelka. Zastavil se i Jiří Korn a těhotná Zuzana Belohorcová s partnerem Vlastou Hájkem.

Těhotná Zuzana Belohorcová s partnerem Kateřina Sokolová s přítelem

"Je to jedna z mých posledních pracovních akcí, ještě budu točit reportáže příští týden, pak už opravdu budu odpočívat a soustředit se na příchod miminka. Termín mám v polovině února, ale paní doktorka si myslí, že porodím dřív. Já mám podobný pocit," říká s úsměvem nastávající maminka.

V průběhu večera byl také předán šek v hodnotě dvacet tisíc korun, který majitelé věnovali Kapce naděje. Každý další měsíc pak budou pravidelně odevzdávat pět tisíc korun.