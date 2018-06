Partyšová se neovládla a rvala z chlapů oblečení

Po divoké Fashion party v pražském k.u. baru zůstalo několik potrhaných modelů představovaných značek Rare a Nolita a do dna vypitých 140 lahví pravého šampaňského Billecart – Salmon, k tomu 20 lahví exkluzivního šampaňského Bollinger, které si dává i samotný agent 007 James Bond.

To také nalákalo Romana Vojtka, který jako správný Moravan vínům rozumí. Jeho Terezku samozřejmě víc zajímala představovaná italská móda, o kterou bude moc obohatit svůj i Romanův šatník.

Zpěvák a herec Roman Vojtek se přiznává, že v módě je tak trochu analfabet. "Kdyby se mi o šatník nestarala přítelkyně Terezka, chodil bych třeba i v teplácích," vtipkoval na Fashion party nových italských značek.



Svlékání mužů

Kde jde o hezké hadříky, nemohou chybět ani krásné modelky. Party přilákala třeba Simonu Krainovou s jejím americkým agentem, Markétu Divišovou s přítelem Tomášem či Kateřinu Smejkalovou, která se také postarala o křest, při kterém s moderátorkou Gábinou Partyšovou servaly z mužných těl modelů trička.

Okouknout novou módu přišla i módní návrhářka Beata Rajská. "Ale vůbec to neberu jako konkurenci, naopak jako inspiraci," vysvětlila. "Myslím, že právě tahle italská móda ulice je velmi živá a hravá a je skvělé, že přichází nové značky, protože zdravá konkurence je vždy dobrá - i v módě."

Kamarád s módou

Neformální módní show italské módy vylákala na večírek i Honzu Kalouska, kterého poslední roky nebylo nikde moc vidět. "Připravoval jsem nové album a veškerou energii věnoval tomu," vysvětlil. Představí na něm i duet s legendárním Barrym Masonem, který je autorem například slavného hitu Delilah. Mason také Kalouskovi jeho nové album pokřtí.

S italskou módou se prý Honza rád kamarádí, jen občas řeší problém s velikostmi. "To co v Americe vydávají za L, je vlastně XXL, a v Itálii to mají zase naopak. Jejich věci skvěle padnou, ale musí se napřed pořádně vyzkoušet a nespoléhat na číslovaní, jinak budou malé," podotýká zasvěceně Kalousek, který si právě nedávno koupil skvěle padnoucí italský oblek.