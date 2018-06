Partyšová pekla na Floridě krocana a oslavovala miminko

Svátku, kterým si Američané připomínají historickou událost z roku 1621, kdy angličtí kolonisté vzdali oslavou dík za první hojnou úrodu na novém kontinentě, patří ve Spojených státech amerických poslední listopadový čtvrtek. A protože moderátorka v tu dobu trávila dovolenou ve floridském Naples, kde má s manželem Josefem Koktou chalupu, zapojila se do oslav a pekla krocana, hlavní chod slavnostní večeře.

"Tenhle svátek jsem znala doteď jenom z filmů a poprvé jsem měla možnost ho slavit s místními starousedlíky. Všude ten den vládne slavnostní nálada a rodiny a přátelé ho tráví spolu. My byli

s celou partou u kamarádky Katky, která má také malého syna. Od brzkého dopoledne se připravovaly krocaní hody. Já víceméně přihlížela, jak si s tím američtí manželé mých kamarádek poradí, je to opravdu obřad a pořádná makačka. Každou hodinu se musí z pečícího se krocana odsát krev a polít ho tukem. Kolem trouby se v tu chvíli sejdou všichni přítomní a baví se tím. No a večer se krocan servíruje na slavnostně prostřený stůl. Byl opravdu výborný, " vypráví Partyšová. Trochu ji překvapilo, že po večeři Američané chodí hromadně do kina, což patří k oslavám. "My jsme už kvůli malému Kristiánkovi nešli," dodává.

Další zajímavou událost, kterou na dovolené stihla, byla takzvaná "Babyshower". Je to akce, kterou organizují kamarádky té, která čeká potomka a má většinou už jen měsíc do porodu. Nic netušící nastávající maminka přijde na běžnou návštěvu k jedné z jejích kamarádek a tam už jí čeká třeba dvacet dalších, pohoštění a dárečky pro miminko i pro ni. Součástí tohoto "obřadu" je rozdávání dárků, povídání si o porodech, ukazování dětí na fotkách a různé maminkovské hry.

"Tentokrát byla středem pozornosti kamarádka Šárka, která čeká zanedlouho narození syna. Moc jsem se bavila a bylo příjemné se této akce zúčastnit. Jinak jsme tentokrát strávili v Naples šest velice příjemných a prosluněných týdnů. A jsem nabitá energií i příjemnou atmosférou malého lázeňského městečka. Naples je totiž nyní přezdíváno americkým Švýcarskem, a to hlavně proto, že je zde největší bezpečnost, klid a pořádek, všude krásně čisto a vymydleno a žijí zde pohodoví lidé," uzavírá vyprávění Partyšová.