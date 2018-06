Partyšová nechala pokřtít svého syna

Křtilo se na faře v Lanškrouně v kostele sv.Václava a tříletého klučinu pokřtil známý děkan a farář Zbigniew Czendlik zvaný Zibi. Malý Kokta teď nese jméno Kristian Adam Kokta. Důvod, proč se jeho rodiče rozhodli k tak důležitému kroku, je prostý, sami jsou křesťané.



"Já jsem taky křtěná a Pepa je dokonce biřmovaný a oba jsme katolíci, takže jsme chtěli, aby malý někam patřil co se víry týká. A proč jsme ho nechali pokřtít zrovna na Adama? Za prvé má být druhé jméno svaté a za druhé jsme před narozením malého uvažovali o dvou jménech - o Adamovi a Kristianovi. Jelikož jsem ale měla termín porodu na prosinec a Adam slaví svátek taky v prosinci, nechtěla jsem, aby měl oslavy takhle v jednom měsíci," vysvětluje Partyšová.

Výlet do Lanškrouna ke známému faráři rodiče absolvovali i s celou rodinou: Gábininými rodiči, její sestrou Monikou a oběma babičkami. Vůbec nelitovali toho, že se křtiny nezvládli dřív, krátce po narození dítěte, kdy se obvykle dělávají. Kristiánek věděl, co ho čeká a obřad si bude možná do smrti pamatovat.



"Hrozně se těšil třeba na to, až mu bude Zibi dělat křížek na čele, jen si myslel, že bude barevný a že bude pomalovaný jako indián. Všechno jsem mu dopředu vysvětlila a tak se ani nelekl, když mu Zibi polil hlavičku svěcenou vodou. Navíc si myslím, že je starší věk výhodou, má z toho trochu rozum a hlavně velký zážitek."

Zibi se postaral o hladký a krásný průběh křtin i o nakrmení hladových žaludků. "Zibiho jsme vybrali dobře, osvědčil se. Navíc je to kamarád, hraje s Pepou golf, takže se dlouho a dobře známe. Skvěle to celé připravil a udělal, po samotných křtinách nás ještě obsloužil v nádherné restauraci U Pastýře na jeho faře. Neměli jsme nic speciálního, byla klasická česká jídla podle výběru každého. Kristiánek miluje řízek, tam byla volba jasná, Pepa si dal třeba dokonalou slepici na paprice," vypočítává moderátorka.



Rodina je mimochodem po tříměsíčním pobytu na Floridě již aklimatizovaná, jediným problémem je oblékání Kristiánka. "Malý byl zvyklý chodit jen v tričku a trenkách, tak nechápe, proč si musí brát gumáky a mikinu. Naštěstí jsme vytopili bazén na třicet stupňů a místnost na třiatřicet, tak teď máme takovou Floridu částečně v domě. Malej se naučil plavat pod vodou, tak v tom pokračujeme. Jinak jsme se stálého počasí nabažili a užili si ho dosyta, krásně se nám dýchá. Změna je to po té dlouhé době nádherná," uzavírá Partyšová.