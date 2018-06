Partyšová: Mateřství? To je režim jako na vojně

"Už se těším, až povyroste, chytit toho drobečka tak suverénně, jako jsem to viděla u sestřiček v porodnici, se pořád trochu bojím. Dlouho na to asi čekat nebudu, Kristian krásně přibírá a roste doslova před očima," říká novopečená maminka.

Režim má prý jako na vojně. "Automaticky po třech hodinách v noci vstanu, přebalím, nakojím a rychle zase usnu, abych něco naspala. Je to makačka vypiplat miminko, není to jenom o tom mazlení," uznává. Kristian je ale naštěstí nadmíru hodné miminko, jeho rodiče ho zatím neslyšeli ani pořádně plakat. "V pátek 28. prosince mu bylo čtrnáct dní a za tu dobu asi dvakrát jen tak kníknul, je to pohodář. A když chce pít, začne jakoby mlaskat."

Vánoce prožili manželé pohodově a bez velkých dárků. Ten největší si totiž pár dní před Štědrým dnem přivezli z porodnice. "Řekli jsme si, že si letos nebudeme nic dávat, že máme malého. Nazdobili jsme postýlku mašlemi a dali jsme ji i s malým pod stromeček. On tam ale dárky samozřejmě měl, hlavně od obou babiček. "Nakoupily mu spoustu oblečků, hrací dečku, botičky a podobné věci," uzavírá Partyšová.