Partyšová: královna večírků znovu na scéně. A hned má trhák!

Týká se vztahu oslavence s moderátorkou Kateřinou Kristelovou. "Vyzvídala jsem, jak to mezi nimi je, jestli se opravdu milují, nebo je to jen mediální láska. Sámer mi řekl, že má Kateřinu rád, ale nemiluje ji. A Kateřina? Ta svítí a je hrozně happy. Když jsem se jí ptala, jestli se Sámerem spí, tak říkala, že si to nechá pro sebe, ale já myslím, že asi jo. Jsou to mladí živočišní lidé, Sámer je navíc podle mne jediný X Factor a SuperStar u nás, člověk velmi talentovaný, kterému mnozí lidé závidějí. A mají co," míní Partyšová. - čtěte Narozeniny Sámera Issy: striptýz, prsten za milion a přítelkyně Kristelová!

První večírek, který zpěvačka a moderátorka známá z bývalého pořadu Prásk konkurenční Novy točila, byl pro ni podle jejích slov na rozjezd docela dobrý. I zpovídané celebrity na ni reagovali mile a jejich otázka většinou nebyla na téma: Jéé, co tady děláte? ale Co váš syn? Právě myšlenky na malého Kristiana mladou maminku rozptylovaly nejvíc, poprvé totiž byla večer bez něj a nechala ho na hlídání babičce a sestře.



Kateřina Kristelová a Gábina Partyšová

"Moderovala jsem ještě celý den golf u Liberce, takže domů přijedu o půlnoci. To odloučení je tak strašné, že od rána volám domů, jak se má, jestli snědl a vypil všechno, co měl a podobně. Samozřejmě mu nic nechybí a prý se po mně vůbec neshání. Byla jsem ale zvyklá ho kvůli kojení nosit všude s sebou po těch svých moderacích a golfech, aby byl pořád se mnou, teď beze mne vydrží déle, bude mu osm měsíců a přecházíme na Sunar. Já už se ale strašně těším domů, asi ho dám hned k prsu," říká s úsměvem Partyšová.



Gábina Partyšová se synem Kristianem

Návrat před televizní kameru je pro ni od plenek, přebalování, "papáníčka" a "kojeníčka", jak starostem o miminko říká, příjemná čistička mozku a moc se na to těší. "Můžu si tuhle čističku dopřát už proto, že mě čeká jednou nebo dvakrát v týdnu a malý bude v nejlepších rukou. Nechci ho o nic okrádat, ale zase bych nechtěla, aby to byl takový mamánek, který bude do pěti let stát za mojí sukní. Budeme si zvykat oba, jemu to možná půjde rychleji."

Partyšová nahradila v Top Star Magazínu korpulentní Lucinku a slibuje osobitější přístup. Diváky bude každým večírkem provázet a ještě stihne s hosty probírat aktuální témata.