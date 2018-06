Partyšová chystá výbavu na svatbu

FOTOGRAFIE ZDE

U srdce ji ale může hřát pocit, že výtěžek pondělní dražby půjde na konto dětské onkologie v Motole.

Show se konala na pražském Žofíně a sedmadvacetiletá Partyšová bojovala o svůj vysněný kousek tři čtvrtě hodiny. Původní cenu 45 tisíc korun dokázaly moderátrky Lejla Abbasová a Eva Aichmajerová vyšponovat na více než dvojnásobek.

Zda budou šaty viset ve skříni, nebo v nich Gábina skutečně vykročí do manželství, není zatím ale vůbec jasné. Se svým přítelem, podnikatelem Josefem Koktou žije černovláska už několik let. Oba se netají tím, že jde o velkou lásku. Na otázku, jestli se budou brát, ale Gábina odpověděla lakonicky: "Jestli se vdám, jestli si mě někdy někdo vezme, to nevím."

Šaty se jí prý zalíbily především proto, že výtěžek za ně jde na správný účel. Hned však dodala, že naprosto odpovídají jejím požadavkům na šaty, ve kterých by se chtěla vdávat. "Zatím jsem žádnou představu, jak by moje svatební šaty měly vypadat, neměla. Tyto se mi velice líbí proto, že zepředu jsou sexy a zezadu zase velice romantické, jako pro princezničku," řekla se smíchem Partyšová.