Partyšová bude zpívat reggae!

"Tento den není pro mě něčím zcela výjimečným. Samozřejmě mě ale moc těší, že můj přítel nikdy nezapomene na květiny a na večeři," dodala Partyšová.

I když se Gábina v poslední době věnuje přípravě nového CD, v soukromém životě nechává všemu volný průběh a rozhoduje se ze dne na den.

"Pepa mi chtěl udělat radost, a tak jedeme na Jamajku. Prostě to udělal jen tak, nehledě na nějaký svátek," prozradila.

"Je to země rumu a reggae, muziky, kterou proslavil především Bob Marley. Chceme navštívit jeho muzeum. Koncert Boba už bohužel nezažijeme, ale všude, kam se na Jamajce hnete, se reggae hraje, a to hodně kvalitně, na ulicích je živo a tančí se. Věřím, že tam sama načerpám nějakou hudební inspiraci, na to se těším nejvíc," řekla Partyšová.