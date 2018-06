Partyšová: Bude to kluk!

"Máme vždycky období, kdy se nám líbí nějaké jméno, nedávno to byl Kryštof, teď je to Kristián. Ještě jsme ale pořádně neprolistovali kalendář, je na to čas. Chceme rozhodně vybrat jméno, které se bude hodit k příjmení Kokta," říká Partyšová.

V Cannes sice obhlížejí obchůdky s oblečky pro miminko, ale zatím si udělala s nákupem radost jen maminka. "Mají tady už zimní zboží, a tak jsem si paradoxně ve třicetistupňových vedrech koupila zateplené kozačky. A bez podpatku, což je pro mě nezvyk, na vycházky s kočárkem budou ale nezbytné," směje se nastávající maminka.

Místo vína pije mojito

Její oblíbené víno jí nechybí ani tak jako francouzské plísňové sýry, které miluje a lačně po nich pokukuje. "V těhotenství se kvůli listerii jíst nemohou. Pepa je přede mnou sice jí, ale pak mě uklidňuje tím, že stejně nejsou dobré. Já si aspoň pochutnávám na mořských potvorách, ty taky zbožňuju. A co piju? Nealko mojito, různé mléčné koktejly, kafe bez kofeinu.

V hotelu, kde jsou manželé jediní Češi, těhotné zpěvačce nic nechybí. Po zdravotní stránce se cítí skvěle, a tak si vymýšlí i různou zábavu. "Bavím se třeba tím, že mě Pepa natáčí na video a fotí a dávám to na moje webovky www.igabriela.cz, aby se fanoušci mohli podívat, co dělám, jím, piju a tak.