Češka, Slovák, Vídeň. Partyšová a Slávik vytvořili pár před objektivem

Snímky známých prominentů vznikaly ve Vídni koncem léta, tedy v době, kdy hlavní aktéři neprožívali nejpříjemnější období. Oba byli středem pozornosti. Slávik kvůli pornokauze, Partyšová kvůli záletnému manželovi, který přivedl milenku Ornellu Štikovou do jiného stavu. Podtrženo, sečteno, na jednoho člověka starostí až nad hlavu. Oběma proto náramně bodlo, že za prací mohli vyrazit do Vídně.

Podzimní oblečení se k čtyřicetistupňovému vedru příliš nehodilo, napilno měla především vizážistka.

"Musím říct, že tohle focení přišlo v nejvhodnější chvíli. Hlavně moje kauza byla tak čerstvá, že se na ni vyptávala i celá posádka auta. Byla jsem proto ráda, že dva dny můžu úplně vypnout, zasmát se a načerpat síly. Jaro navíc byl ten, kdo věděl, co je mediální smršť, a tak zasvěceně předával rady, abych vydržela. Sice říkal, že všechno odejde, jak přišlo, ale nějak si nejsem jistá," řekla iDNES.cz Gábina Partyšová.

Poznávání rakouské metropole skrz módní fotografie po boku šarmantního umělce, kterého poznala díky moderování České Miss, si ale všichni užili. V týmu byl i fotograf Daniel Zahrádka, kterého moderátorka povolává do akce velmi často. Především proto, že si prý lidsky rozumí.

"Bez Dana by to nebylo ono, bylo fajn, že měl čas a mohl jet. Měla jsem volnou ruku v tom, koho si k sobě vybrat. Tak jsem sáhla po dvou chlapech, které mám fakt ráda," dodala Partyšová, jejíž slova potvrzuje i fotograf Zahrádka. I on je vděčný za chvíle, kdy má při práci volnost.



Focení přihlížela i manželka Jaro Slávika Andrea (vlevo).

"Nědělám mezi focením u nás a mimo republiku rozdíl. Záleží vždy na konkrétní lokaci, podmínkách a samozřejmě na celém týmu. Obecně nemám rád předpřipravené vize, myslím, že fotograf by měl být kreativní a na jakémkoliv místě udělat ty nejlepší fotky," vylíčil Daniel Zahrádka.

Porotce show Česko Slovensko má talent Slávik, který do rakouské metropole přijel i s manželkou Andreou, kývl na focení ze dvou důvodů - jednak kvůli kolegyni Partyšové a především kvůli Vídni, v níž žil a pracoval dlouhých osm let.

"To bylo určitě rozhodující. A pak skutečnost, že z Bratislavy je to do Vídně kousek. Škoda jen, že se podzimní oblečení fotilo ve čtyřicetistupňovém vedru, jinak to ale nemělo chybu," doplnila moderátorka.