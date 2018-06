Party u Michala Davida: slavil jeho vnuk, malý Svoboda i malá Gottová

"Všichni tři se narodili 28. května. Nevím, jestli je to náhoda, spíš to beru tak, že je to dané, ale na druhou stranu se všemi máme hodně společného," řekl iDNES.cz Michal David, který dětskou oslavu přichystal přímo na zahradě své vily za Prahou, kam kromě malých oslavenců pochopitelně pozval i jejich rodiče, dorazila tak nejen Vendula Auš Svobodová s manželem, ale i Karel Gott s manželkou Ivanou.

Davidův vnuk Sebastian se narodil zpěvákově dceři Kláře loni, tudíž mu byl právě rok. Přestože si slavení ještě neumí příliš vychutnat, dárek od dědy časem určitě ocení.

"Malý ode mne dostane písničku Čas vítězství, kterou budu zpívat i na finále Česko Slovenské SuperStar. Myslím, že se bude líbit, bude taková letní, chytlavá, navíc jsem utvořil duo s Hankou Sorrosovou (matka Lucie Vondráčkové - pozn. red.), takže se po Dlouhé noci zase vracíme ke spolupráci. Písnička je pilotní singl k desce, kterou bych chtěl vydat na podzim," upřesnil Michal David.

Malý Sebastian má pro zpěvákovu rodinu daleko větší význam, než se může na první pohled zdát. Letos David ztratil po dlouhé nemoci otce Vladimíra Štancla a vnuk je částečnou náplastí na šrámy duše způsobené odchodem milovaného člověka.

"To je holt život. Jak zpívám, je to o nálezech a ztrátách. Táta na tom posledních pět měsíců byl hodně zle a odchod pro něj byl spíš vysvobozením. Bude mi samozřejmě chybět, ale Sabík nám tu ztrátu vynahrazuje, vzájemně se to vyrovnává."

Narozeninová oslava byla lehkou sázkou do loterie. Pustit novináře do svého soukromí nebývá zvykem, zvlášť ve chvíli, kdy jsou pozvány i další známé osobnosti. David s tím byl ovšem smířený. "Žijeme v showbyznysu, tak trochu s tím musím počítat, pak si myslím, že jsme všichni slušní lidi, že si budeme rozumět. Manželka si samozřejmě soukromí hlídá víc, ale věřím, že to zvládne," dodal zpěvák ještě před začátkem oslavy.

Klára Davidová se synem Sebastianem a matkou Marcelou Dům Michala Davida

Areál jeho vily tvořené z několika částí vkusně dokresluje rozsáhlá zahrada, na níž nechybí ani částečně krytý bazén, v jehož čele stojí Buddha téměř v životní velikosti. Je to mimochodem dárek od Patrika Auše, manžela Venduly Auš Svobodové, který sochu přivezl ze zahraničí.

Na terase před hlavním vchodem je také lehátko s fotografií Michala Davida a Eltona Johna, kterou zpěvákovi věnoval fotograf Jakub Ludvík.