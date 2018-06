Party TV Óčko: Langerová slavila, Vondráčková utekla

"To ocenění mě velmi potěšilo, protože po té prvotní smršti jsem už dlouho nic nevyhrála," přiznala iDNES.cz Langerová. Zpovzdálí ji samozřejmě pro jistotu sledoval bratr Nikola, který je stále její největší oporou. "Už jsem v komunikaci s novináři získala větší nadhled a s bratrem jsem našli cestu, jak jim vyhovět ke spokojenosti naší i čtenářů," vysvětlila s úsměvem svou vstřícnost.



Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková, která by měla dvojnásobně co oslavovat, si to ale nechala až na doma a z udílení rychle zmizela. Lucie vyhrála kategorii Pop a Dance a navíc se stala vítězkou s největším počtem hlasů, za což si odnesla šek ve výši 30 tisíc korun. Už na pódiu prohlásila, že jej věnuje potřebným.



Victoria

Svou dávku úspěchu si naopak užívala i zpěvačka Victoria, která zabodovala v kategorii Hip hop a R´n´B. Na druhou stranu ovšem musela na každém kroku čelit dotěrným poznámkám, jestli si cenu opravdu zasloužila. Mnohým se totiž zdálo, že do kategorie nezapadá. "Sama jsem v šoku, ale na mém posledním albu R´n´B je a to příští bude jen v tomto stylu," hájila se.

RGM Hudební ceny Óčka Kompletní výsledky

"Už dvakrát jsem byla nominovaná a nic, a tak teď, když řekli mé jméno, nevěřila jsem. A když se vzbudím ve čtyři ráno, ještě tomu věřit nebudu. Hned to musím zavolat příteli, který je zrovna v Brazílii, a až přijede, oslavíme to," jásala.

VIDEO: Party TV Óčko: Langerová oslavila vítězství v kategorii Zpěvačka roku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

óčko tv Vše o jediné české hudební stanici čtěte zde

Podporu tu měla Victoria ve svém kolegovi Sámeru Issovi, který naopak po minulých výhrách letos nedostal ani nominaci. "Ale Óčko si musím hýčkat, tak jsem přišel," smál se. "Tři roky jsem nic nenatočil, a přesto jsem získal cenu, tak teď už budu muset udělat další album a třeba se zase dočkám aspoň nominace," krčil rameny a pak už se věnoval svému sličnému doprovodu. "To je jen kamarádka - houslistka Pavlínka, se kterou spolupracuju," dodal.

Bez jakéhokoliv doprovodu se dobře bavil i Matěj Ruppert z Monkey Business. Nominovaný sice byl on i jeho skupina, k vítězství se ale neprobojoval. "Já jsem spokojenej, tak proč neslavit," usmíval se. Ani ho nerozhodila narážka na jeho novou přezdívku "mediální hvězda", kterou mu dala na svých webových stránkách jistá blonďatá přítelkyně, která o něm neváhá svěřovat jakékoliv intimní podrobnosti. "To už k tomu, když je člověk známý, patří. Stejně tak jako horníci v Ostravě mají zničený plíce a hrozí jim zával, tak tohle zase patří k lidem, co jsou nějak veřejně činný. Já si s tím hlavu nelámu," uvedl Ruppert.

Vrtím jenom zadkem

Jak zrádná je v tomto směru sláva, dobře ví i Česká Miss Lucie Hadašová, která tu předávala jednu z cen. "Bála jsem se, aby se mě nezeptali na něco z hudební branže, já se v ní vůbec nevyznám," přiznala. Ale touto profesí nijak nepohrdá. Naopak uznává, jak těžká někdy je. "Tihle lidi opravdu něco dokázali, tak si ty ceny zaslouží. Já jsem se jen párkrát prošla po mole, zavrtěla zadkem a už sklízela ceny," prohodila sebekriticky.

VIDEO: Ceny Óčka 2008: Chinaski získali dvě ceny, jednu urval zpěvák Malátný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na party Óčka se objevil také premiér Mirek Topolánek, Lejla Abbasová, Ewa Farna či moderátor Óčka Petr Vágner.