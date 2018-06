Party seriálu Ordinace: Maxa po žloutence pije a kouří

Zpěvák se netají tím, že není žádný asketa, a nevyhýbá se různým radovánkám. Naopak miluje společnost a zábavu. "Rád si zapařím, miluju společnost a veselí, a u toho se samozřejmě pije a kouří. Nemám to zakázané, nemám žádná omezení. Protože jsem ale získal důvěru v bylinky, konkrétně v ostropestřec mariánský, který mi podle mne tenkrát hodně pomohl, zařadil jsem ho k tomuhle všemu jako kompenzaci. Na kontrolu chodím pravidelně každý půlrok, teď jsem měl třikrát po sobě mírně zvýšený cukr, což nemá žádnou souvislost se žloutenkou. Jinak mám jaterní testy v takových hodnotách, že to mají snad jen malá mimina. Dělají mi při odběrech pravidelně i HIV testy, ty jsou taky v pohodě. Je výborné vědět, že jsem pořád zdravej," říká Maxa.



Martin Maxa

Ve svých sedmačtyřiceti letech se už víc hlídá a s partnerkou Sylvou, která je zdravotní sestrou, probírá různé nemoci. "Nejsem žádnej hypochondr, ale když zjistím, že mě někde něco pobolívá a pak náhodou vidím nějaký dokument, ve kterém se mluví o stejných příznacích, hlodá ve mně podezření. Sylva mi třeba poradí, ať si dojdu na krev, a já jdu, přestože bych za normálních okolností nešel. Už jsem zkrátka starej."



Martin Maxa s kytarou

Nemoci teď může probírat s lékaři ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, Maxa v něm totiž dostal roli a nechybí na žádném večírku, který se v rámci seriálu pořádá. Nehraje doktora, ale tělocvikáře, stejně jako už jednou v Troškově filmu Kameňák. "Zatím jsem byl ve třech dílech, produkce si vzpomněla, že jsem bývalý tělocvikář, takže to do sebe zapadlo. Momentálně mi přidělili už i nějakou manželku a dceru anorektičku, kvůli ní do nemocnice chodím," líčí zpěvák.

Anorexie prý jeho sedmnáctileté dceři z prvního vztahu nehrozí, devítiletému Ivošovi, který dělá atletiku, prý začíná puberta a dvouletá dcera je naštěstí ještě v pohodě. On sám je ve stejné pohodě, i když s nálepkou svalnatého hezouna, kterou v době, kdy se stal slavným, vyfasoval, to nemá pořád jednoduché. "Pořád hraju, skládám písničky, hraju v muzikálu Tři mušketýři, práce je hodně. Ani v létě nebudu mít volno, budu mít docela dost vystoupení, budu hrát na menších festivalech, to mě hodně baví. Jenom o koncerty v Praze nikdo nestojí. Mám za to, že za to může ta moje nálepka. Navíc si všichni myslí, že dělám písničky prvoplánově pro dívky a ženy, to ale není pravda," uzavírá zpěvák.