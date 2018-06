Party roku OBRAZEM: narozeniny textaře Pavla Vrby

"Ocenil jsem, jakým způsobem to kolegové uspořádali. Volali mi, abych sem přišel a já myslel, že půjde o nějakou práci. Říkal jsem si, co může takhle spěchat," řekl iDNES.cz oslavenec Pavel Vrba. "Vyrazilo mi to dech," dodal.

Za velkolepou oslavou jsou hodiny práce a příprav, za kterými stojí především producent Divadla Hybernia Oldřich Lichtenberg. "Po dvou měsících příprav se to povedlo a jsme rádi. Pavel mezi nás léta patří a naopak byla hanba, že jsme si nevzpomněli dřív."

Oslavenci přála řada umělců, nechyběl mezi nimi ani Karel Gott. "Pavle, jsem rád, že jsem zpěvákem ve tvé éře," řekl před publikem.

Oslavu narozenin Pavla Vrby si nenechala ujít ani Vendula Svobodová, kterou doprovázel partner Patrik Auš. "Málokdo ví, že on píše i surrealistické básně. Jsou úžasné. Pavel dlouhá léta spolupracoval i s Karlem a otextoval mu píseň Říkej mi pro Petru Janů. Pro děti zase napsal Medvědí knížku, která byla určena pro Kapku naděje," dodala výčet Vrbových počinů Svobodová.

Na pódiu se během večera vystřídaly desítky hostů, například Petr Janda, Petra Janů, Lucie Bílá, Aleš Brichta, Monika Absolonová, Lešek Semelka nebo Bára Basiková.