Party po SuperStar: porotci k jednomu stolu nezasedli, Adamec šeptal

"Jsem šíleně unavený, kdybych teď měl ještě zpívat, byl by to vřískot," řekl iDNES.cz vítěz soutěže Lukáš Adamec, jenž na party po skončení přímého přenosu dorazil s potoky potu na čele a s hlasem, kterému už nezbývaly síly ani na základní konverzaci. Šok z výhry byl obrovský.

Podobně unavená byla i stříbrná Gabriela Gunčíková, která ještě před plánovaným odchodem na afterparty tvrdila, že oslavy - přestože skončila druhá - budou bouřlivé. Nestalo se. Alespoň ne v restauraci Na střídačce, která je v přímém sousedství Malé sportovní haly, odkud se přímý přenos vysílal.

Stejně se restaurací trousili i zbývající finalisté a semifinalisté. Víc byli vidět ti, kteří soutěží prošli v minulých letech. Petr Bende vyvedl manželku, Jan Bendig byl solo a Michaelu Noskovou, jež před šesti lety stála na stejném pódiu, pro změnu doprovázel pořadatel akce Muž roku David Novotný.

Petr Bende s manželkou Zuzanou Jan Bendig

"Manžel a dcera jsou doma, tak to dneska můžu roztočit," smála se Nosková, jež před několika dny podstoupila laserovou operaci očí. Nutná rekonvalescence se ale nekonala. "Dva dny po operaci jsem odehrála dvě představení Dětí ráje. Hlavně, že mi lékaři říkali, ať se nezdržuju v prašném prostředí. Ale všechno je v pohodě, bez brýlí se mi žije nádherně," rozplývala se zpěvačka.

To porotci Rytmus, Gabriela Osvaldová, Helena Zeťová a Pavol Habera si na sklenku vína došli, ovšem debaty nad soutěží, případně nad superfinalisty a vítězstvím Lukáše Adamce se u jednoho stolu nekonaly. Každý si sedl tam, kde měl známé či příbuzné. Habera tak zaplnil místo u stolu přátel, u něhož seděla i jeho žena Daniela Peštová. Helena Zeťová zaplula ke svým přátelům a Rytmus "na stojáka" klábosil se svými nejbližšími.

Cvak a pak každý svou cestou. Rytmus a Gabriela Osvaldová

Kdo naopak neskrýval rozvernou náladu, byl ředitel Novy Jan Andruško. "Jsem spokojený, viděli jsme, že to bylo kvalitní a napínavé do samého konce. Myslím, že to byl úspěch jak pro diváky, tak pro nás. Sledovanost šla v posledních kolech hodně nahoru," uvedl s tím, že si finále náležitě užil i jako divák, který měl svého favorita. "Fandil jsem hodně Gábině, ale bylo mi jasné, že Lukáš má hodně silné zázemí mezi fanoušky, tušil jsem, že to bude on, moc mu gratuluju," dodal Andruško.

Debbi a Miro Šmajda Ben Cristovao a Monika Bagárová

Party SuperStar v restauraci Na střídačce nabídla nejen sekt na uvítanou, ale i další alkoholické nápoje. Podávaly se grilované speciality, jen mísy se saláty chyběly. Že by kvůli nebezpečné bakterii ze zeleninových výhonků?