Party České Miss: zdravý Havel a polonahá Mašlíková

Objevil se tu na několik okamžiků Václav Havel s manželkou Dagmar. Jak vypadal exprezident po nedávném zdravotním kolapsu výborně, tak vypadala herečka vyčerpaně. "Dáša zase zhubla," komentovali přítomní.

Mezi misskami tu pobíhal také šestnáctiletý syn Miroslava Topolánka, který byl naposledy spatřen, jak nastupuje do výtahu vedoucího k hotelovým pokojům spolu s druhou českou vicemiss Zinou Šťovíčkovou.



Druhá česká vicemiss 2009 Zina Šťovíčková

Na vedlejší party se mezitím bavili po svém bývalé finalistky České Miss, Roman Šebrle nebo moderátoři večera bratři Rašilovovi s rodinami. Ti rozhodně nebyli "uklizeni" na méně prominentní party, zůstali v halách letiště dobrovolně. Většině z nich se většinou nechtělo v nevlídné první březnové noci přecházet jinam.

Roman Šebrle se svou půvabnou blonďatou manželkou překvapivě prohlásil, že nefandil Ivetě Lutovské, ale brunetce Tereze Budkové, která nakonec skončila druhá. "Jsem samozřejmě na blondýnky, ale moje favoritka byla číslo deset. Musí se ale nechat, že sedmička byla nejsympatičtější. Asi to bylo taky tím, že byla vyzrálejší než ostatní holky," míní Šebrle. Ten již několikrát usedl do poroty soutěží krásy a ví, jaká je to zodpovědnost rozhodnout o budoucnosti některé z nich. Svoji dceru by prý na podobnou soutěž klidně pustil. "Pokud by chtěla, určitě bych jí nebránil," dodává.



Saša Rašilov s rodinou

To Saša Rašilov, kterého doprovázela manželka Vanda Hybnerová s dcerami, si nemyslí, že by jedna z nich někdy zatoužila po korunce krásy, celá rodina se totiž věnuje náročnému koníčku - koním a na podobné myšlenky ani nemá čas. Rašilov přiznal větší nervy než na divadle i únavu. "Na divadle to znám, tam jsem doma, tady to byly o hodně větší nervy. Kdyby nabídka od začátku nestála tak, že budeme moderovat spolu s bratrem, nešel bych do toho," prohlásil viditelně zmožený herec.



Manželé Dagmar a Václav Havlovi

Hana Mašlíková naopak sršela energií. Na party přišla v doprovodu svého dvorního módního návrháře Lukáše Lindnera oblečená samozřejmě do šatů z jeho dílny. Hanka, která nemá stále přítele, možná lákala přítomné pány na sexy šaty, které jí ovšem několikrát zradily. Výšivka na levé části šatů, která měla zakrývat ňadro, se nedržela poslušně na jednom místě, ale občas se pohnula tak, že byla vidět zřetelně Hančina bradavka.



Karolína Bosáková

Silikonová kráska kupodivu nefandila finalistce, která měla jako jediná z dvanáctky krásek umělá ňadra jako ona, Julii Zugarové. "Já si myslím, že do Miss umělost nepatří, tam by měly mít všechny dívky stejná kritéria. Neodsuzovala jsem jí, ale ani jí nefandila," říká Mašlíková.

Mezi hosty byla také těhotná modelka Karolína Bosáková, která v dubnu porodí holčičku, nebo taktéž těhotná Alice Jandová, která čeká syna. Na Miss se přišla podívat bez manžela Petra Jandy, svěřila mu prý na hlídání jejich právě vykastrovanou fenku. Zato představila svoji sestru Renatu. Je jí pětatřicet, s Alicí má stejné oči a zřejmě podobnou slabost na slavné tváře. Již osm let je totiž přítelkyní herce a spolumoderátora večera Václava Rašilova, s nímž má pětiletého syna.