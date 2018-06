Partneři slavných promluvili o svých láskách ve speciálním magazínu DNES

Ve dvaceti rozhovorech promlouvá 21 partnerů a partnerek. Vdovy po Miloslavu Šimkovi a Jiřím Grossmannovi totiž odpovídaly společně (více o jejich rozhovoru čtěte zde).

Robert Fulghum s manželkou Willow Baderovou Tenista Adam Pavlásek, přítel Petry Kvitové

Nejmladšímu zpovídanému je pouhých sedmnáct let a je to partner tenistky Petry Kvitové Adam Pavlásek. Od své o čtyři roky starší úspěšné přítelkyně si nechá v tenise poradit, do špičky to chce ale dotáhnout sám. "Chci si udělat vlastní jméno, nehodlám zůstat jen ten zajíček od Kvitové," řekl. (úryvek z rozhovoru čtěte zde)

Pro magazín promluvili i další partneři slavných sportovců, jako přítel oštěpařky Barbory Špotákové hasič Lukáš Novotný nebo sedmaosmdesátiletá vdova po fotbalistovi Josefu Bicanovi.

V magazínu dále najdete partnery: - Michaela Viewegha

- Elišky Balzerové

- Antonína Holého

- Tomáše Chreneka

- Jana Saudka

- Miroslavy Němcové

- Heleny Třeštíkové

- zpěvačky Báry Basikové

- Miroslava Plzáka

- Luďka Soboty

Rozhovor poskytl i nenápadný partner Terezy Maxové realitní magnát Burak Oymen, který se publicitě vždy vyhýbal. "S Terezou chci být do konce života," prohlásil.

Jak na to by mu mohla poradit manželka spisovatele Ludvíka Vaculíka, která je se svým mužem už 62 let. V rozhovoru ale prozradila, že jejich vztah nebyl nikdy idylický. "Dala jsem mu absolutní volnost a to byla chyba," řekla Marie Vaculíková.

Jaké je to brát si dvakrát stejného muže, prozradila manželka českého ministra zahraničí a předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga.

Život s výrazně starším partnerem popsaly neje manželky režiséra Miloše Formana a komika Karla Šípa, ale i výtvarnice Willow Baderová, která se před třemi lety provdala za spisovatele Roberta Fulghuma. Věkově je dělí 41 let.