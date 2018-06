Partneři by si podle průzkumu tolerovali úlet s Pittem či Foxovou

Erotický úlet se známou osobností jako je Brad Pitt či Megan Foxová by si partneři dokázali prominout. Přesně tohle ukázal netradiční průzkum, který zjišťoval, s kterými celebritami by jeden z partnerů chtěl dovádět, aniž by byl nařknut z podvádění.