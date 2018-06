Partnera si budu hlídat, říká Krézlová o Polívkovi

Jste teď aktuálně zadaná? A zamilovaná?

Jsem zadaná a neskutečně zamilovaná.

Je tím mužem ve vašem srdci herec Vladimír Polívka?

Na to se mě už na plese ptal snad každý a každý páčil, jak jsme se mohli tak dva rozdílní lidé potkat. Je pravda, že co se týče práce, já opravdu s bulvárem komunikuji. Mně to tu práci skutečně přináší a to je asi hlavní rozdíl mezi námi. Podle mě ve vztahu záleží na úplně jiných věcech než na něčem takhle povrchním, protože práci vždycky můžu změnit, vždycky si tu pusu můžu zašít a být ticho a budeme spokojení.

A nebojíte se toho, že na základě různých článků může váš vztah utrpět?

Já si myslím, že v našem případě to stojí už na tak pevných základech, že by to kvůli těmto nesmyslným maličkostem určitě neskončilo.

Budete teď více chodit do divadla?

Já tam teď budu asi pečená vařená. Budu si partnera chodit hlídat.

Dorazila jste na ples s mužem, který však jako Vladimír nevypadá. Kdo vám dělal doprovod?

Byl to můj kameraman, protože jsme přišli na Česko-Slovenský ples pracovat. Žádné tančení se tedy nechystalo. Já upřímně nejsem ani ten typ na plesání. Tančit samozřejmě umím, ale moc mi to nejde. Při přípravě na muzikál Mamma Mia! jsem se i učila různé choreografie. Spíš nejsem typ na šaty, na romantiku. Možná to přijde časem či věkem.

Co Valentýn, jak ho slavíte?

Upřímně, já jsem to zjistila na plese, že je svátek zamilovaných. Asi se budu koukat na horor a dám si pivko. Co se týče těchto věcí, nejsem úplně romantický typ, který vyžaduje svíčky a držení za ruku. Naopak mě to trošičku děsím, 14. února prostě nijak neprožívám.

Jste mladá, hezká, určitě máte mnoho nabídek na schůzky a na rande. Šla jste třeba někdy i naslepo?

Víte co, oni to muži spíš zkoušeli dřív, než jsem si pořídila manažerku. Napsali mi, že mají pro mě nabídku práce. Tak jsem vyrazila na večeři a zjistila, že o tom to vůbec nebylo. Byla jsem hodně naštvaná a musela to vždy ukončit. I z těchto důvodů jsem si sehnala člověka, který mi odděluje skutečnou nabídku práce od potenciálních nápadníků, kteří jsou neskutečně, ale neskutečně vynalézaví, aby se k vám dostali.

Byla jste i vy někdy vynalézavá, co se týče mužů?

Já jsem asi nikdy nechtěla nikoho vyloženě jenom podle toho, že bych ho viděla někde na internetu na obrázku. Ale pokud se mi někdo líbí v reálu, potom ano, to jsem neskutečně vynalézavá.