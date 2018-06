Partner zesnulé Anny Nicole Smithové draží její osobní věci

Fotograf Birkhead, který se stal klíčovou postavou mediálního humbuku, jenž vyvolala tragická smrt Smithové v roce 2007, řekl, že nepotřebuje peníze, ale jeho tříletá dcerka má prý různé potřeby, například je třeba zajistit její bezpečnost a docházku do soukromé školy.

"Mám trvat na nějakých šatech Anny nebo se mám snažit pomoci zajistit budoucnost Danniellyn?" zeptal se.

Birkhead řekl, že strávil tři nebo čtyři měsíce pohřben mezi horami dokumentů a věcí, archivoval, třídil a pořizoval seznamy majetku Smithové.

Připravil hromady předmětů, které lze prodat, a další, které zůstanou pro Dannielynn jako památka na matku.

Larry Birkhead s dcerou Dannielynn

Pro aukci, která bude 26. června v aukční síni Julien´s, jsou připraveny velké předměty, jako Mercedes-Benz 300 LS Roadster z roku 1992 a několik bronzových soch, které dostala Smithová za manželství s ropným magnátem J. Howardem Marshallem. Ten zemřel v roce 1995 ve věku 89 let necelý rok poté, co se oženil se Smithovou, jíž bylo v době sňatku 26 let.

Na seznamu věcí Smithové, které mají jít do dražby, je nábytek, šaty, které nosila při slavnostních příležitostech, několik jejích vlastních kreseb a dokonce psí pelíšek a misky patřící jejímu miniaturnímu pudlovi Sugar Pie.

Dražit se budou i šaty, jež měla Smithová v reklamě propagující Organizaci na ochranu zvířat PETA, kterou podporovala. Výtěžek z jejich prodeje půjde právě pro tuto organizaci. Další peníze z dražby jsou určeny pro nadaci Anna Nicole and Daniel Wayne Smith, která pomáhá bezprizorným dětem.

Založila ji Smithová poté, co její syn Daniel zemřel ve věku 20 let po náhodném předávkování drogami jen pár dní po narození Dannielynn. Zbytek peněz půjde do nadace pro Dannielynn.

Smithová, bývalá modelka časopisu Playboy a televizní celebrita, zemřela v únoru 2007 na Floridě po předávkování drogami. V té době vedla právní bitvu o peníze z majetku svého zesnulého manžela, texaského miliardáře Marsahlla, a Dannielynn byla považována za klíčovou dědičku.

V březnu však federální odvolací soud rozhodl, že Smithové majetek nebyl ohodnocen na 300 milionů dolarů, které chtěla z Marshallova majetku, a minulý týden odvolací soud odmítl žádost o přehodnocení rozhodnutí.

"Máme peníze," řekl Birkhead. "Máme více než dost, abychom přežili. Peníze z dražby budou navíc," dodal.

Birkhead, který vedl bitvu o pěstounství dcerky, řekl, že stále příležitostně fotí, ale život po smrti Smithové se stal cirkusem bulvárních novinářů, fanoušků a soudních bitev.

"Dannielynn má jiné potřeby než jiné děti," řekl. "Musí mít zajištěnu bezpečnost, protože je hodně zvědavých lidí, kteří dělají dost problémů. A nyní začíná chodit do školy, bude muset jít do soukromé školy," řekl Birkhead a dodal, že ji vychovává sám bez jakékoli pomoci nebo chův.

Rozděluje svůj čas mezi domovy v Kentucky a Los Angeles.

"Uvědomil jsem si, že člověk nemusí mít něco v rukách jako památku. Myslím, že Anna by ocenila, že tyto předměty pomohou Dannielynn v jejím životě a rozvoji, aby byla nadále skvělým dítětem, jako byla doposud," řekl.