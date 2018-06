Partner miss Vignerové koupil hnízdo lásky za 7 milionů korun

Nové bydlení nebyl v případě miss Anety Vignerové žádný rozmar. Jelikož jí vypršel roční bezplatný pronájem, který měla jako jednu z výher, nezbylo než hledat jinde. "Vybrali jsme si byt v blízkosti řeky, máme krásný výhled a opravdu si to nemůžu vynachválit. Je tu klid, do centra kousek a jelikož nám celý dům hlídá i ostraha, neměli by se tu potulovat ani zloději," vysvětlila poslední Miss České republiky.

Aneta Vignerová se zabydlela v okolí holešovického přístavu

Byt má zhruba 100 ma skládá se ze tří místností, přičemž obývací pokoj je propojen s kuchyní. "Je to příjemné 3+kk," objasňuje Vignerová, pro kterou je příjemným zpestřením velký balkón, nová kuchyň a především koupelna.

Na tu mimochodem přišla řeč na akci, kde Aneta předváděla speciální kartáč na vlasy fungující na principu iontové technologie. "Koupelna je pro náš ženský základ. Dokud si nepřipadám jako člověk, nevylezu z ní ať se děje co se děje. Z vlastní zkušenosti vím, že to chlapi těžce nesou, ale nezbude jim nic jiného, než si zvyknout. Přece je nebudeme strašit," dodala s úsměvem Vignerová.

Dlouhé vlasy Anety Vignerové dostávají zabrat především kvůli její profesi modelky

"Nejvíc času mi samozřejmě zaberou moje dlouhé vlasy, nenosím krátký sestřih, takže je jasný, že mi všechno dýl trvá. Když pak mám do týdne několik akcí, kde mi vlasy česají a lakují, logicky si je musím umýt, i když nejsem příznivce toho, aby se myly každý den," objasnila.

Že to Aneta Vignerová se svou nastartovanou kariérou modelky myslí vážně, dokazuje právě usazení se v naší metropoli. Rodačka z Havířova tak nyní má dva domovy: jeden v Praze, druhý u rodičů na severní Moravě.