Partner Emmy Smetany o módě: Mám jeden smoking, na jiný nemám

Emma Smetana a Jordan Haj navštívili filmový festival v Karlových Varech. Zatímco moderátorku oblékala Helena Mertlová, frontman kapely Peter Pan Complex vsadil na vlastní vkus, který promyslel na několik měsíců dopředu.

"Minulý rok jsem si koupil jeden smoking, na další nemám a dlouho mít nebudu, ani tehdy jsem na něj neměl, takže do něj jenom měním košile. Jednou je to bílá, jednou černá, další k tomu nejde," přiznal Haj.

Momentálně ho to nijak výrazně netrápí. Nejvíc času bude v následujících dnech trávit ve studiu, kde hodlá vymyslet aranže pro písně své partnerky.

"Jordy mi momentálně vymýšlí můj hudební projekt. Jak to bude znít, se neví. Současný zvuk je nedostačující, z dnešního pohledu nevyhovující, takže se to teď musí nějak vymyslet, což je Jordyho úkol," popsala Emma Smetana.

"Já se to jenom snažím zaranžovat, ona už to má vymyšlené, skládala to ve třinácti letech a je to geniální, tudíž to stačí dát dohromady. Slibuju, že budeme vykrádat ty nejlepší," smál se Haj.

Názorového rozkolu ve studiu se partneři nebojí. Vědí, co od sebe mohou čekat. "My se pravděpodobně konfliktům v hudební oblasti vyhneme díky tomu, že o sobě vzájemně víme, kdo čemu rozumí. O mně se ví, že o něco málo čistěji zpívám a že mám nulový aranžérský talent, který zase má Jordy. Oba navíc dobře skládáme," dodala Smetana.