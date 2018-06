Partner Bílé poprvé po boku své lásky: A naposledy, řekl po Slavících

Provozní restaurace Petr Makovička se netají tím, že český showbyznys není místo, ve kterém by se cítil dobře. Vnímá ho jako specifický svět, na který si zřejmě jen tak nezvykne. "Hodnotím večer velmi kladně, líbilo se mi to, ale myslím, že na dlouhou dobu to bylo poprvé a naposledy, co jsem se někde objevil," řekl.

Vítězové hlavních kategorií slavnostně krájí dort

Že musí svou slavnou partnerku doprovodit na tak výjimečný večer, jakým pro zpěváky Český slavík bezesporu je, věděl od začátku. "Lucka potřebuje podporu, protože Slavík je jeden z nejzásadnějších a možná i nejnáročnějších večerů v roce a udělal jsem to moc rád. Ale já mám svůj svět, vlastní rodinu - tedy Lucii a Filipa, a rozhodně ho nechci trávit navštěvováním společenských akcí," objasnil s tím, že obyčejný život bez jakékoli pozlátka je pro něj tím nejpříjemnějším.

"Rád trávím volno příjemně, to znamená, že s Luckou jezdíme na chalupu, díváme se na televizi jako jakýkoliv jiný člověk v zemi, vaříme," dodal partner aktuálně třináctinásobné Slavice Petr Makovička.

Lucie Bílá v přímém přenosu na Nově děkovala konkurenční show Česko Slovensko má talent

Pozorný divák si v průběhu přímého přenosu mohl všimnout, že letošní Český slavík byl do jisté míry poznamenán sílícím konkurenčním bojem Novy a Primy, který ostatně odnesla i Dara Rolins, jež přišla o moderátorský post kvůli podpisu smlouvy s Primou na X Factor.

Tichá válka ostatně zapříčinila, že si Lucie Bílá nemohla na Slavíku ani zazpívat. Coby tvář konkurenční show Česko Slovensko má talent dostala na vlastní prezentaci jen nezbytný prostor v rámci děkovné řeči. Užila si ji o to víc, když za cenu poděkovala právě primáckému Talentu. "To nebylo nic proti Nově, já jsem jen měla potřebu poděkovat příležitosti, a tou Talent pro mě je. Nebýt jeho, třeba bych neměla ani Slavíka," uvedla.

Válka televizí

Že by na Nově už nedostala prostor, se ale nebojí. "I kdyby mi zakázali zpívat, bylo by to jen do doby, než bude nový ředitel. Za 25 let, co zpívám, se jich tam vystřídalo tolik, že strach opravdu nemám. A museli by být hloupí, kdyby si mě nepozvali. Zatímco pro televizi, která o prvenství může přijít, by něco takového bylo katastrofou, nebudou-li pozornější, pro mě ne. Já tu - doufám - ještě nějaký čas zpívat budu," dodala Bílá a odvážně vzkázala: "Kdo se bojí, nesmí na Primu."