Pártlová si vytetovala trápení pod prso, inspirovala ji Pink

Co stojí v textu It's all your fault

You called me beautiful

You turned me out

And now I can't turn back

I hold my breath

Because you were perfect

But I'm running out of air

And it's not fair Je to všechno tvoje vina

Říkals, že jsem nádherná

Změnils mě

A já se teď nemůžu změnit zpátky

Zadržuju dech

Protože ty jsi byl dokonalý

Ale dochází mi vzduch

A to není fér