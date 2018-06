SOUTĚŽ: Koho si pozval schizofrenní moderátor v Partičce?

Richard Genzer musí v další Partičce uhodnout, koho si pozval do studia na rozhovor. Ale budou na to tentokrát dva. Genzer je totiž moderátor schizofrenik a uhlídat svoje dvě osobnosti a ještě uhodnout, s kým to vlastně dělá rozhovor, pro něj bude oříšek.

Michal Suchánek představuje přecitlivělého karatistu, Ondřej Sokol nadrženého automechanika, ale kdo je Igor Chmela? Může to být skromná politička, nevěsta na útěku, nebo stydlivý hrobař.

